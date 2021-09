Verdachten van geweld in Hoogeveense wijk Krakeel weer vrij

De drie mannen die zondagavond zijn opgepakt na een vechtpartij in de Hoogeveense wijk Krakeel zijn weer vrij. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Bij de vechtpartij in het winkelcentrum werd een slachtoffer met een knuppel en een stok geslagen.

Twee mannen van 22 en 34 jaar uit Hoogeveen zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rechtbank Noord-Nederland. Die heeft besloten ze vrij te laten, laat een woordvoerder van het OM weten. "Ondanks dat het een ernstig incident was, houdt de rechter-commissaris er rekening mee dat het geweld een reactie was op het gedrag van het latere slachtoffer." Het OM gaat niet in beroep tegen de vrijlating, zegt ze. "Beide mannen blijven wel verdachten."

De derde man van 29 jaar is gisteren al vrijgelaten. Ook die Hoogevener wordt nog steeds verdacht van betrokkenheid bij het geweld. Het onderzoek loopt nog.

De vechtpartij ontstond zondag nadat het latere slachtoffer een raam insloeg bij een huis aan de Kometenlaan in de Hoogeveense wijk. Waarom hij dat deed en of hij de bewoners kende, is nog niet duidelijk. De verdachten raakten later bij het nabijgelegen winkelcentrum met de man in gevecht. Ze gebruikten daarbij een knuppel en een stok. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

