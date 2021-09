Innovatiekracht in het Noorden neemt toe, maar zorgen blijven

De innovatiekracht van mkb'ers in het Noorden groeit. Maar tegelijkertijd dalen de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, wat op de lange termijn voor problemen kan zorgen.

Dat blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2021, een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). "Het gaat de goede kant weer op", stelt Thijs Broekhuizen, universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde en coördinator van de innovatiemonitor, na een moeizaam jaar 2020.

"Vorig jaar hebben we de enquête in maart uitgevoerd, in een periode waarin we net in een intelligente lockdown gingen. Toen zagen we echt al een dip aankomen op het gebied van innovatie. Mkb'ers hadden een gebrek aan inspiratie en onvoldoende vermogen om ideeën om te zetten in concrete innovaties."

Rustiger vaarwater

Een jaar later is de noordelijke mkb-wereld veel positiever. Ondanks dat tijdens de enquête, die opnieuw in maart werd gehouden, er problemen waren rondom vaccinaties en er een derde coronagolf aankwam. Broekhuizen ziet dat de innovatiekracht weer toeneemt. Broekhuizen: "We zien dat bedrijven in rustiger vaarwater zijn terechtgekomen. Ten opzichte van voorgaande jaren neemt het aantal innovaties niet af."

Toch wil de universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde niet te positief zijn. "We zien dat de investeringen voor innovaties afnemen. Bedrijven hebben er minder geld voor beschikbaar. Daarnaast wordt er met minder bedrijven samengewerkt. De ondernemers zelf ervaren dit niet als een probleem, maar als wetenschapper denk ik niet dat dit gunstig is."

Die verminderde samenwerkingen hebben te maken met corona. "Social distancing zorgt ervoor dat ondernemers minder snel aan innovatieve field lab programma's meedoen. Dat zijn de plekken waar je toevallig in contact komt met andere ondernemers en waar regelmatig iets moois uit voortkomt."

Kansen

Desondanks ziet Broekhuizen kansen genoeg voor de toekomst. "We hebben hier in het Noorden de ruimte voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen, zoals schone energie, transport en gezond ouder worden."

Hij neemt de hyperloop, een razendsnelle soort van trein waarmee je door een buis wordt vervoerd, als voorbeeld. "De onderzoeken daarvoor werden grotendeels in Delft gedaan. Maar om dit te testen, is het Noorden geschikter. Wij hebben hier de ruimte om te experimenteren."