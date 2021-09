Nieuwe opleiding: Defensie laat jongeren sfeer proeven op kazerne

24 leerlingen van de scholen Noorderpoort en Friese Poort lopen deze week voor het eerst stage op de Johannes Postkazerne in Havelte. De jongeren krijgen op deze manier een beter beeld van het werk bij Defensie en voor de kazerne is het een kans om vacatures te vullen.

Defensie is hiervoor een samenwerking aangegaan met de scholen. De leerlingen volgen daar een eenjarige opleiding en lopen maandelijks een week stage op de kazerne.

De Johannes Postkazerne heeft een groot probleem met het invullen van vacatures. Op de kazerne waren in februari vorig jaar zo'n achthonderd openstaande vacatures. Het vizier is daarom gericht op jongeren. Er is al een tweejarige opleiding Veiligheid en Vakmanschap, waardoor scholieren in aanraking komen met Defensie. Deze nieuwe opleiding - nog zonder naam - lijkt erop. "Het is zo'n zeventien maanden geleden bedacht en uit de grond gestampt", vertelt woordvoerder Erik Morren.

'Win-winsituatie'

Het gaat om een pilotproject. De leerlingen worden specifiek opgeleid tot pantserinfanterist of pantsergenist. Tijdens de weken op de kazerne krijgen ze les op verschillende gebieden. "Dat varieert van kaartlezen tot uitleg over de NAVO", legt Morren uit. De scholieren lopen niet rond in een militair uniform, maar krijgen een outdoor pakket.

Volgens Morren snijdt het mes aan twee kanten. De scholieren krijgen een goede indruk van het werk op de kazerne, terwijl het voor de militairen niet al te arbeidsintensief is. Mocht het voor een leerling tegenvallen, dan kan hij of zij de opleiding gewoon afmaken op school. "Dan hebben ze toch een mbo 2-diploma op zak. En als het wel bevalt, dan kunnen de scholieren aan de slag bij Defensie. Een win-winsituatie."

Meer scholen haken aan

Dit schooljaar wordt er samengewerkt met Noorderpoort en Friese Poort. Komend schooljaar gaan ook het Deltion College en de ROC van Amsterdam aanhaken bij het project.

