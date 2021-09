Beilenaar verdrinkt eigen kat: ‘Zijn bek zag er duivels uit’

De man wikkelde het dier begin december vorig jaar in een aantal handdoeken en stopte hem onder de warme kraan. Daar vocht het voor zijn leven. Tot tegen de ochtend spartelde de kat nog steeds in de handdoeken, terwijl de man ging slapen. Toen hij weer wakker werd, was het dier dood.

'Bezeten'

Een passant zag het dode dier in de tuin van de man liggen en belde de Dierenbescherming. De kat had verwondingen aan zijn poten en hals en was nat. De eigenaar leek erg in de war, toen hij door de agenten werd gehoord. Hij gaf toe dat hij het dier had verdronken, omdat het 'bezeten' was. Volgens hem stonk het dier en legde hij het daarom, in doeken gewikkeld, in het warme water. "Toen het dood was, zag zijn bek er duivels uit", zei de man tegen de rechter.

Spijt

De man kampt met psychoses en krijgt begeleiding vanuit de sociale psychiatrie. Volgens zijn advocaat is de kans groot dat de man in een psychose verkeerde toen hij het dier doodde. Tijdens de zitting bleef de man erbij dat hij het dier moest doden, omdat het volgens hem bezeten was. "Bij een volledige ontoerekeningsvatbaarheid moet ieder besef van goed en kwaad ontbreken. Dat is hier niet het geval", zei de rechter. "U zegt hier heel goed te weten waarom u het dier heeft gedood". De man huilde daarop bittere tranen: "Ik heb tot op de dag van vandaag zoveel spijt".

Tweede kat

De Beilenaar heeft nog een kat. De officier van justitie eiste daarom een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur met een proeftijd van drie jaar. Ze eiste dat de man geen dieren mag houden, zolang de proeftijd duurt. De rechter wilde de man de andere kat niet afnemen. "U bent daar gek mee". Het leek hem beter de Beilenaar uit werken te sturen: "Dan komt u ook onder de mensen". De voorwaardelijke celstraf moet de man ervan weerhouden dieren te kwellen of te doden. "Ik blijf er met mijn poten vanaf", beloofde die.