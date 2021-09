Populariteit zelfoogsttuin blijft groeien: 'We hebben nu een wachtlijst'

Zelfoogsttuin voor Zwaantje in Annen is één van die tuinen waar het ledental flink is gegroeid. In anderhalf jaar tijd zijn ze naar hun maximale capaciteit geklommen. "Vandaag konden wij het tachtigste lid verwelkomen. Nu zitten we vol en hebben we zelfs een wachtrij", vertelt eigenaar Dennis Klompsma.

Rechtstreek uit de natuur

Het idee is simpel: je betaalt één keer per jaar abonnementskosten en vervolgens kun je wekelijks of dagelijks je eigen groenten plukken in de tuin. "Je kan er ook voor kiezen om een doosje geplukte groenten op te halen bij de tuin en het kan thuisbezorgd worden. Dat zijn de drie abonnementen die je kan afsluiten", legt Klompsma uit.

Mereke Wijsman is lid bij de Tuin voor Zwaantje. Zij was, toen de tuin net geopend was, het eerste betalend lid. "Ik vind het gewoon veel fijner om rechtstreeks uit de natuur te eten", aldus Wijsman. "Er worden geen chemische spullen gebruikt en het scheelt ook plastic."

Seizoensgroenten

Klompsma heeft eerder gewerkt als kok, maar vond het jammer dat er weinig gewerkt werd met seizoensgroenten. "Nu doe ik dat alleen maar. Wanneer de natuur vindt dat iets klaar is, dan plukken we dat. De groenten zitten dan boordevol energie van de natuur."

Het doel van de voormalige kok is dan ook het gedrag vanj mensen te veranderen. "Ze willen altijd dit eten of vanavond per se dat, terwijl het veel fijner is om gewoon te kijken wat de natuur op dat moment te bieden heeft en daar van te eten."