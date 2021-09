Schietbond wil nieuw opleidings- en trainingscentrum in Emmen

De Koninklijke Nederlands Schietsport Associatie (KNSA) is in de zoektocht naar een locatie voor een nieuw opleidings- en trainingscentrum in Emmen uitgekomen. De huidige locatie op Papendal is verouderd. De KNSA heeft haar oog laten vallen op Schietsportcentrum Pottendijk.

Op die plek moet een nieuwe, semipermanente topschietsporthal komen, dat 55.000 euro kost. De gemeente Emmen stelt hiervoor 18.000 euro subsidie beschikbaar, daarnaast kan de schietbond eenzelfde bedrag lenen van de gemeente. Het resterende bedrag moet de KNSA zelf bij elkaar brengen.

Wethouder René van der Weide is blij met de komst van de hal naar Emmen. "Voor de schietsport hebben sporters en topsporters jarenlang veel moeten reizen, als dat al mogelijk was. Met deze regeling kunnen we ervoor zorgen dat schietsport in onze gemeente te beoefenen is. Dit is een stimulans voor de breedtesport en ook (sport)onderwijs in onze regio."

Voor de KNSA was de keuze voor Emmen niet zo moeilijk. Er zitten al een aantal afdelingen van de schietbond in Emmen, zoals de kleiduivenafdeling. "Emmen ligt niet helemaal centraal in Nederland, maar we draaien al een paar jaar programma's in Emmen. Dus het was voor ons logisch om deze hal ook hier te plaatsen", vertelt directeur Sander Duisterhof.

De hal wordt opgebouwd uit meerdere staalsegmenten en moet in oktober al gereed zijn.