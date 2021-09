Studenten winnen VN-wedstrijd voor toeristisch plan Veenhuizen

Aan de wedstrijd deden 65 hogescholen en universiteiten mee uit de hele wereld. De opdracht was om een toeristisch plan te bedenken voor een 'rurale' bestemming. Veenhuizen is onderdeel van de voormalige van de Koloniën van Weldadigheid. Naar deze plek werden arme gezinnen, bedelaars en zwervers gebracht om te werken en te leven.

Ontwikkelingsdoelen

In het plan staat centraal hoe Veenhuizen als 'rurale en toeristische bestemming de levenskwaliteit van de lokale bevolking kan verhogen'. Dit past ook bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. In het plan wordt geopperd om te investeren in een community met duurzame en lokale voedselproductie en deze te verkopen via lokale restaurants en winkels. Op deze manier moet Veenhuizen in trek komen bij bewuste en duurzame toeristen.

Ook willen de studenten via interactieve en digitale media aandacht besteden aan de afstammelingen van de 100.000 mensen die in de Koloniën van Weldadigheid hebben geleefd. Doel is om Nederlanders bewust te maken van de geschiedenis.

Het team van Stenden bestond uit vijf derdejaars studenten van de opleiding Tourism Management. Het was het enige Europese team in de finale.