Grootste James Bond-fan woont in Assen: 'Lang gewacht op deze film'

Brouwer loopt naar zijn kast in de hoek van de woonkamer. Uit een rijtje videobanden van James Bond pakt hij Octopussy. "Dit is mijn favoriet", glimlacht de superfan. "Dit is de allereerste videoband die ik in huis heb gehaald van James Bond. Vanaf toen is de passie eigenlijk begonnen. Mede door een vriend van mij."

Aston Martin

Naast een hele collectie aan videobanden en een levensgrote kartonnen Pierce Brosnan - een van de acteurs die James Bond speelde - staan er nog veel meer collectorsitems in het huis. Naast de vele kleine modelauto's staat een grotere; een Aston Martin. Voor het eerst te zien geweest in de film Goldfinger in 1964. "De modelauto heeft een draaiend nummerbord. Eerder had hij ook een heuse schietstoelfunctie en een kogelwerende plaat in de kofferbak. Helaas zijn die door een brand verloren gegaan", vertelt Brouwer.

De superfan haalt de videoband Octopussy uit de doos, stopt hem in zijn ouderwetse videorecorder en neemt plaats op de bank. Al vrij snel komen we aan bij zijn favoriete scene. "Dit is zo mooi. Hier vliegt James Bond met een vliegtuig door een hangar heen. Als je goed kijkt zie je duidelijk dat het nep is. Het vliegtuig staat op een soort paal, heerlijk", lacht Brouwer.

'Vaker dan één keer'

De passie voor de films is niet alleen in zijn huis zichtbaar, maar ook in zijn doen en laten. "Ik ben al meerdere keren naar Amerika geweest om daar filmlocaties te bezoeken." Brouwer wijst naar een grote foto van de Golden Gate Bridge in San Francisco. "En elke film van James Bond die in de bioscoop komt, ga ik vaker dan één keer heen kan ik je vertellen", benadrukt Brouwer.

Aankomende vrijdag zal het voor hem gaan gebeuren, dan gaat hij de nieuwe film bezoeken. "Ik heb hoge verwachtingen. Het is een heel speciale film", legt hij uit. "De laatste twee films is er een verhaallijn in gang gezet, die nu gaat worden afgesloten. Een doorlopende verhaallijn is heel ongewoon bij James Bond-films. Tevens zal dit de laatste zijn waar Daniel Craig in te zien is. Ik ben heel benieuwd en heb er zin in."

Lees ook: