Turfrunners uit Dalen gaan 307 kilometer estafettelopen in Limburg

De Roparun start normaal gesproken in Parijs of Hamburg, met meer dan 300 teams uit verschillende landen. De route telt in totaal 560 kilometers met Rotterdam als finishplaats. Maar de teams zijn dit jaar niet welkom in Frankrijk en Duitsland, omdat de coronaregels voor grote groepen mensen niet overal hetzelfde zijn als in Nederland. De organisatie heeft Limburg als alternatief gekozen, met Landgraaf als startpunt. Dit jaar doen er 186 voornamelijk Nederlandse teams mee.

Ongeveer 27 uur actief

Met acht lopers willen De Turfrunners in totaal 307 kilometer afleggen. "We lopen ongeveer 11,5 kilometer per uur. Dus de verwachting is dat we er ongeveer 27 uur over gaan doen om de afstand af te leggen", legt Martijn Schonewille, teamcaptain van de Turfrunners, uit. Dat betekent dat het team uit Dalen dag én nacht actief blijft.

"Hoe dichter wij bij de dag komen dat de Roparun begint, hoe spannender het wordt", vertelt Schonewille, "want een oude blessure kan weer naar boven komen." Tijdens de run worden de lopers verdeeld over twee teams van vier personen. Elke 60 kilometer wordt er van team gewisseld, zodat er uitgerust kan worden.

Normaal gesproken staat de Roparun in het Pinksterweekend op het programma, maar het evenement werd meerdere maanden uitgesteld. Als alternatief organiseerden De Turfrunners in de tussentijd hun eigen evenement. Met acht lopers wisten ze toen 280 kilometer binnen ongeveer 24 uur uit te rennen.

Lager bedrag

Het doel is om in een jaar tijd zoveel mogelijk geld binnen te halen vanuit de teams voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Aan de finish van de Roparun wordt het bedrag bekend gemaakt. Volgens Schonewille is het bedrag door de pandemie een stuk lager dan normaal. Er lopen minder teams mee en er konden minder acties georganiseerd worden. "De teller staat dit jaar op 1,3 miljoen euro. Terwijl we normaal jaarlijks tussen de 5 en 6 miljoen euro ophalen."

Dit jaar is het 30-jarig jubileum van de Roparun. In totaal heeft de organisatie 90 miljoen euro opgehaald. "Deze stichting brengt bijna net zoveel geld op als Alpe d'HuZes, maar is lang niet zo bekend", aldus de teamcaptain. Het geld komt vanuit de Roparun vaak terecht bij lokale doelen. Zo werden er vorig jaar koppelbedden overhandigd in woonzorgcentrum De Bleerinck in Emmen.

Steun

Via social media en de website van Roparun zijn de Turfrunners dit weekend live te volgen en het team 'kan alle aanmoedigingen gebruiken', want het weer schijnt niet denderend te worden.

Ondertussen is het volgende grote evenement gepland, want in 2022 gaat de route van Bremen naar Rotterdam. In het Pinksterweekend van 2022 komt de Roparun onder andere door Drenthe, Groningen en Friesland.

