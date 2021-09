Poederbrieven van theatermaker duiken ook bij Drentse theaters op

De brieven werden in eerste instantie behandeld als verdachte pakketjes, maar er bleken geen gevaarlijke stoffen in te zitten. Ook in Drenthe doken de poederbrieven vandaag op. Zo werd er eentje bij theater De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen afgeleverd. "Voordat we wisten dat het een promotiestunt was, was de politie al ingeschakeld", zegt directeur Hanneke Bruggeman van DNK.

Aandacht

Het is niet bekendgemaakt welke theatermaker de brieven heeft verstuurd. De maker zou met de brief aandacht willen vragen voor zijn voorstelling. De politie weet wél wie de bewuste theatermaker is en gaat met hem in gesprek.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) meldt dat alle 141 aangesloten theaters zijn gewaarschuwd naar aanleiding van de poederbrief.

Volgens NU.nl hebben theaters in Overijssel en Gelderland aangifte gedaan na de ontvangst van de brief. Een woordvoerder van de politie zegt dat er vijf aangiftes zijn binnengekomen.