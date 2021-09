Phusis wint Pier de Boer-prijs met werkprojecten voor 200 cliënten

Er waren drie genomineerden overgebleven uit zestig inzendingen, waaronder dus Phusis. De andere twee genomineerden kregen 10.000 euro.

Directeur-bestuurder Bart de Bruin is 'superblij' met de landelijke prijs. "Ik beschouw het winnen van deze prijs als een belangrijke erkenning van onze werkwijze. Wij hebben het niet over dagbesteding en over cliënten die we wat laten aan fröbelen, om zo de dag door te komen. Wij hebben het over onze jongens en meiden, die echt aan het werk zijn bij ons."

De Pier de Boer-prijs is een tweejaarlijkse prijs van de Stichting Sociaal-pedagogische Zorg. Die beloont projecten, die mensen met gedragsproblemen of een beperking volop laten meedoen in de maatschappij.

'Komt direct je hart binnenwandelen'

Phusis heeft 200 kwetsbare mensen aan het werk, in de leeftijd van 14 tot 78 jaar, op verschillende plekken in Drenthe. In Assen gaat het onder meer om het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos, de theekoepel in de Gouverneurstuin, op rondvaartboot De Fluisteraar, de pizzeria in de Haven van Kloosterveen, en in een meubelfabriek. Verder hebben ze koeien en schapen grazen in zo'n duizend hectare natuurgebied verspreid over Drenthe, zoals in het Noordsche Veld bij Norg.

In het project 'Let Phusis Work' kijkt de stichting naar alle aspecten van het leven die nodig zijn om haar cliënten volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij. De jury roemt de integrale aanpak van de Asser stichting. "Het gaat bij Phusis om wonen en werken, en om relaties. Het gaat ook om lerend werken, voor een doelgroep die bijna nergens anders terecht kan. Deze inclusieve en integrale aanpak levert een belangrijke bijdrage aan het meedoen van mensen met een beperking in de samenleving. Een initiatief dat direct je hart komt binnenwandelen", aldus jurylid Ellis Jongerius.

Wensenlijstje nieuwe projecten

Phusis kan de 30.000 euro goed gebruiken, zo zegt directeur De Bruin. "We hebben een flinke wensenlijst van nieuwe projecten die we nog willen starten. Zoals nieuwe kassasystemen bij bijvoorbeeld het Duurzaamheidscentrum en de Haven van Kloosterveen, zodat de jongens en meiden ook zelf met de gasten kunnen afrekenen."

Ook hoog op het verlanglijstje staat een kipcaravan, een mobiele kippenschuur. "Voor ons begrazingswerk in een paar natuurgebieden is zo'n kipcaravan reuze handig. Want kippen kun je in de natuur ook zeer nuttig werk laten doen. En in zo'n mobiele kippenschuur zitten de kippen 's avonds veilig, ze leggen er hun eieren en via een slimme automaat kun je er ook biologische eieren ophalen."

Welke nieuwe projecten er bijkomen, dankzij de vandaag gewonnen geldprijs, 'dat mogen straks de jongens en meiden samen uitkiezen', zo zegt De Bruin. "Maar eerst gaan we nog even met z'n allen de prijs vieren. Want we doen het bij Phusis allemaal samen, als echte collega's, zonder onderscheid."

Bekijk de video van de prijsuitreiking: