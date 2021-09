Snotterig, maar vol vertrouwen naar verrassend goed Jong FC Utrecht

Drie zeges op rij, de zesde plaats op de ranglijst en al drie duels op rij gestart in dezelfde opstelling. Het zegt veel over de huidige vorm van FC Emmen, dat morgenavond op bezoek gaat bij het verassende Jong FC Utrecht: de nummer 4 in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen heeft slechts twee punten minder dan de Domstedelingen (15 om 13 punten) en ook het gat naar de koploper, Excelsior, is met drie punten te overzien. Met een positief resultaat morgenavond en wat hulp van de andere velden is er zelfs kans op de winst van de eerste periodetitel, al is men in Emmen daar niet echt mee bezig.

"Natuurlijk zeg je geen nee tegen zo'n prijs, maar wij kijken toch naar een groter doel", aldus FC Emmen-captain Jeroen Veldmate in FC Emmen Rood Wit TV. Vanzelfsprekend doelt hij op een plek bij de eerste twee aan het einde van de rit. In dat kader is het prettig dat de Drentse club op het juiste moment het veelal prima spel, vanaf de thuiswedstrijd tegen MVV (7-1), wist te vertalen in doelpunten. Natuurlijk speelt daarbij vastigheid een rol en dus is de logische vraag aan Dick Lukkien of hij tegen Jong FC Utrecht weer met dezelfde elf zal starten als de laatste weken. "In principe wel", laat de oefenmeester weten. De Veendammer houdt nog een slag om de arm omdat er een paar spelers verkoudheidsklachten hebben.

'Geen zin in een interview'

Uitgerekend de twee spelers met wie we wilden vooruitkijken naar het duel van morgen waren niet okselfris. Peter van Ooijen en Jeredy Hilterman. Eigenlijk wilden beide mannen zo snel mogelijk na de training richting huis, maar na enig aandringen kwam Hilterman alsnog even voor de camera. "Nee ik heb eigenlijk geen zin. Ik voel me niet zo lekker", aldus de spits. "Het zal de tijd van het jaar zijn."

Toch wilde de topschutter van de Drentse club, die vorige week twee doelpunten beloofde maar deze belofte na het duel tegen Den Bosch doorschoof naar morgen, wel kwijt op welke oud-teamgenoten FC Emmen morgen moet letten. "Van den Berg, Asrak, Van der Kust en Mallahi zijn goede spelers. Nee, ik noem Venema niet. Maar die behoeft geen nadere uitleg. Iedereen weet dat hij ontzettend gevaarlijk is."

"Ik heb deze week veelvuldig contact met mijn oud ploeggenoten. Dat hoort erbij natuurlijk. Het is veel geinen uiteraard. Hoe ze naar ons kijken? Ze vinden dat we een goed voetballende ploeg hebben, maar ze denken ook dat er voldoende kansen liggen. Toch denk ik niet dat ze veel kansen zullen krijgen."

Derde ontmoeting in Utrecht

De wedstrijd tegen Jong FC Utrecht vond tweemaal eerder plaats in Utrecht. De eerste editie eindigde in een 3-1 overwinning voor de thuisploeg. De doelpuntenmakers destijds waren Mitchell van Rooijen, Myenty Abena en Hamza Boukhari voor de Utrechters. Cas Peters scoorde voor FC Emmen.

In het seizoen 2017-2018 won Emmen met 1-2 door treffers van Alexander Bannink en Michiel Hemmen.

Uitverkocht gastenvak

Het gastenvak van sportcomplex Zoudenbalch biedt ruimte voor maximaal honderd supporters. Alle tickets waren binnen twee dagen uitverkocht. De spelers kunnen dus opnieuw rekenen op fanatieke steun van de meegereisde supporters.

Opstelling

FC Emmen start, net als de laatste weken, met Brouwer, Luzayadio, Araujo, Veldmate, Burnet, Bernadou, Vlak, Toufiqui, Mendes, Hilterman en Van Ooijen.

Live op Radio Drenthe

Vanzelfsprekend is Jong FC Utrecht - FC Emmen live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur en de wedstrijd om 20.00 uur.