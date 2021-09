De Wolden draagt Inge Nieuwenhuizen voor als nieuwe burgemeester

Op de vacature voor het burgemeesterschap van gemeente De Wolden reageerden 32 mensen. Onder de sollicitanten zijn 21 mannen en 11 vrouwen. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft Nieuwenhuizen als een ervaren bestuurder met veel kennis van zaken. "Ze is professioneel, op zoek naar uitdagingen en een positieve sfeermaker."

Actief voor de VVD

De 56-jarige Nieuwenhuizen woont in Gouda en is vanaf 1980 in verschillende functies actief voor de VVD. Sinds 2010 is zij wethouder en locoburgemeester in verschillende gemeenten. Op dit moment is ze wethouder in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Nieuwenhuizen heeft een partner en drie kinderen.

De aanbeveling van de raad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. Verwacht wordt dat de nieuwe burgemeester nog dit jaar in De Wolden kan beginnen.

Opvolger van Roger de Groot

Inge Nieuwenhuizen wordt de opvolger van burgemeester Roger de Groot (CDA), die naar de gemeente Noordoostpolder is vertrokken. In de tussentijd is oud-PvdA-gedeputeerde en oud-PvdA-Eerste Kamerlid Jannie Vlietstra waarnemend burgemeester in De Wolden. Die functie vervulde ze al eerder voor de komst van De Groot.

