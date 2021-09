ADO is definitief punten kwijt, FC Emmen klimt een plek

ADO Den Haag heeft definitief zes punten in mindering gekregen in de Keuken Kampioen Divisie. De onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken heeft het beroep van de club afgewezen. Door de straf zakt Den Haag naar plek 12 en klimt FC Emmen van plek 6 naar plek 5.

Het vorig jaar gedegradeerde ADO Den Haag stond na acht wedstrijden op zestien punten. Daar blijven er dus nog maar tien van over en dus zakken de Hagenaars van plek twee naar plek 12.

Half augustus kreeg ADO voor het eerst drie punten aftrek van de licentiecommissie. Eerder deze maand kwam daar nogmaals een puntenstraf overheen. Dat had alles te maken met de problemen met de begroting. Tegen beide besluiten ging ADO in beroep, maar zonder succes. De KNVB gaat niet mee in het verhaal van ADO over de op handen zijnde reddingsmissie.

Meer straffen dreigen

Door de uitspraak van de tuchtcommissie hangen ADO nog meer sancties boven het hoofd. De eerstvolgende stap is een nog grotere puntenstraf, waarna mogelijk de proflicentie wordt ingetrokken.

ADO kan wel periodekampioen worden

Overigens kan ADO Den Haag vrijdagavond wel de eerste periodetitel in de wacht slepen. De puntenmindering geldt namelijk alleen voor de eindstand. Als Excelsior verliest bij NAC en ADO wint bij MVV, dan is ADO periodekampioen. Overigens is FC Emmen, bij een nederlaag van Excelsior en ADO, ook nog in de race voor de eerste prijs van het seizoen. Lees hier meer daarover.