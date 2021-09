Drentse jongeren en prinses Laurentien in gesprek met bestuurders

Tijdens de gespreksavond stond de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties centraal. Hierin worden 17 thema's aan de kaak gesteld, die gezamenlijk tot een betere wereld moeten leiden. Onder meer Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, de Groningse gedeputeerde Nienke Homan en de Noordenveldse burgemeester Klaas Smid verleenden hun medewerking aan de avond.

'Jongeren denken in de toekomst'

Prinses Laurentien toonde zich na afloop positief over de dialoog in het theater. "We hebben vandaag zaken kunnen doen", stelt ze. Als het aan de prinses ligt worden jongeren vaker betrokken bij besluitvorming, zeker op het gebeid van duurzaamheid. "Ik heb mijzelf vaak afgevraagd hoe het komt dat besluitvorming op het gebied van duurzaamheid zo lang duurt. Jongeren kunnen daarin helpen."

"Ouderen leven meer in het verleden, terwijl jongeren in de toekomst denken. Zo is ons brein geprogrammeerd", vervolgt de prinses. Toen ik jaren geleden stelde dat jongeren daarom vaker bij duurzaamheidsvraagstukken moeten worden betrokken, werd ik raar aangekeken. Tegenwoordig is dat gelukkig niet meer het geval."

Adviesraad

Dat bewijst de Drentse Jongerenadviesraad. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Provinciale Staten. "Daar ben ik heel blij mee", zegt commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. "Zij vertellen mij wat belangrijk is voor jonge mensen in onze provincie."

De gemeente Noordenveld - een zogeheten SDG-gemeente - heeft nog geen jongerenadviesraad. "We zijn daar al wel een tijd mee bezig", zegt burgemeester Klaas Smid. "Vanavond waren er ook weer vier jongeren uit Noordenveld aanwezig. Er zijn telefoonnummers uitgewisseld, wie weet wat er nog uitkomt."

Tweede keer in Roden

De aanwezige jongeren waren enthousiast over de inspirerende avond. Datzelfde gold voor Anita van der Noord, raadslid in de gemeente Noordenveld en degene die prinses Laurentien nu al voor de tweede keer naar Roden haalde. De eerste keer was in 2019, toen de prinses in gesprek ging met basisschoolleerlingen.

"Het was een hele inspirerende dialoog", zegt Van der Noord. "De jongeren weten wat ze zeggen en hebben een duidelijke mening. Erg leuk."