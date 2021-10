Wat vind jij: Supermarkten moeten direct stoppen met de verkoop van sigaretten

Lidl stopt per direct volledig met de verkoop van sigaretten en tabak. De supermarktketen had eerder al aangegeven de verkoop van rookwaren af te bouwen en als eerste supermarkt in Nederland te willen stoppen met tabak. Dat proces is nu afgerond.

De supermarktketen was eerder al aangesloten bij de beweging 'op weg naar een rookvrije generatie'. Dat is een initiatief van Hartstichting, KWF en het Longfonds en heeft als doel kinderen de kans te geven rookvrij op te groeien.

De beslissing van Lidl om te stoppen met tabaksverkopen stamt uit 2018. Destijds zei de super dat sigaretten en tabak uiterlijk in 2022 uit alle filialen verdwenen moesten zijn. Uiteindelijk is Lidl, dat momenteel 440 winkels telt in Nederland, dit dus iets eerder gelukt dan gedacht.

Sigarettenban

Er komt ook een algehele sigarettenban aan voor supermarkten, heeft het kabinet vorig jaar aangekondigd. Vanaf 2024 mogen supers in Nederland geen sigaretten meer verkopen. Een jaar eerder zal de verkoop van tabak via internet al verboden zijn. Alleen in tankstations, speciaalzaken en andere winkels, onder meer waar tijdschriften worden verkocht, kunnen rokers dan nog terecht.

Op deze manier wil de overheid jongeren en gestopte rokers beter tegen de verleiding van roken beschermen en worden impulsaankopen voorkomen.

Wat vind jij?

Geeft de Lidl hiermee het goede voorbeeld en moeten alle supermarkten direct stoppen met de verkoop van sigaretten? Of vind jij dit onzin, omdat jongeren nog steeds op andere plekken sigaretten kunnen kopen?

