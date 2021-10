Hoogeveners kunnen niet van de tabak afblijven

Dat blijkt uit de nieuwste Gezondheidmonitor, een enquête over 2020 die is uitgevoerd onder ruim een half miljoen Nederlanders. Daaruit komt naar voren dat 16,7 procent van alle volwassen Nederlanders rookt.

In Drenthe steekt Hoogeveen met 24,5 procent rokers ver boven de rest van de gemeenten in de provincie uit. Na Hoogeveen kennen Meppel (20,8 procent) en Emmen (18,2 procent) relatief de meeste rokers. De minste rokers kom je tegen in de gemeente Noordenveld, waar 12,1 procent van de volwassen bevolking rookt.

Noordenveld is ook de gemeente waarin tussen 2012 en 2020 het aandeel inwoners dat af en toe een sigaret opsteekt bijna is gehalveerd. Het gaat om een afname van 11,5 procent, de sterkste daling in de provincie. Het aantal rokers in heel Drenthe is in deze periode afgenomen met 27,1 procent, blijkt uit een analyse van Independer.

Landelijk gezien tref je de meeste rokers ten noorden van Drenthe. In de provincie Groningen paft een op de vijf inwoners er lustig op los. Utrecht en Noord-Brabant kennen de minste rokers, zo'n 15 procent.

E-sigaret

In het onderzoek is apart gekeken naar het gebruik van elektrische sigaretten. Daaruit blijkt dat de e-smoker het populairste is in de gemeente Coevorden, waar 3,7 procent van de inwoners dit alternatief voor het ouderwetse roken gebruikt. Hoogeveen staat hierin op een tweede plaats in de provincie.

Stoptober

Ieder jaar roepen het Trimbos Instituut, KWF en het Longfonds de maand oktober uit tot Stoptober. De organisaties dagen rokers uit om 28 dagen te stoppen.

Volgens het Trimbos Instituut wil 80 procent van de rokers stoppen met hun verslaving. De meeste rokers hebben daarvoor meerdere pogingen nodig voordat hen dit definitief lukt. Wie hulp wil bij het stoppen, kan sinds vorig jaar een programma via de huisarts volledig vergoed krijgen. De kosten tellen ook niet mee binnen het eigen risico. Voorwaarde is dat dit de eerste keer is dat mensen het stopprogramma doorlopen.

Hoe de coronapandemie de cijfers over roken en stoppen met roken heeft beïnvloed, is nog niet duidelijk.