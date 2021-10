OM eist cel en tbs voor YouTuber die jongens misbruikte

De man benaderde de kinderen via YouTube (Rechten: USA-Reiseblogger via Pixabay)

De rechtbank kwam na de inhoudelijke behandeling van de zaak in juni al tot een tussenvonnis. De man werd op bijna alle punten schuldig bevonden, behalve op het verwijt van het OM dat de man het jongste slachtoffer ook aan de ouderlijke macht zou hebben onttrokken.

Het OM overwoog destijds tbs met voorwaarden, zonder een verpleging, op te leggen. Maar hiervoor ontbrak een laatste advies, het maatregelenrapport. De zaak werd vervolgens drie maanden uitgesteld.

Manipuleren en chanteren

De Deventer was een bekende gamer en had 3000 volgers. Vooral jongeren volgden zijn live chat tijdens de gamesessies. Daarnaast onderhield hij ook via WhatsApp contact met zijn volgers, waaronder deze jongens uit Drenthe en Groningen. De man manipuleerde en chanteerde de jongens mentaal door hen te overladen met complimenten en gratis gamesessies uit te delen.

Daarnaast veinsde de gamer dat hij een ziekte onder leden had en dat de jongens hem op een dag zouden moeten missen. Hij pleegde via de webcam ontucht met de jongens en stuurde aan op fysiek contact. De jongen uit Roden ging hier niet op in. Het jongste slachtoffer sprak met hem af bij een tankstation. De zaak kwam aan het rollen doordat zijn ouders hem misten. Er werd een zoekactie op touw gezet. De jongen meldde zich later zelf thuis.

Stoornissen

Het viel de moeder op dat haar zoon zijn broek verkeerd aanhad. De ouders sloegen alarm en de verdachte werd kort daarop aangehouden. Er werd DNA-materiaal van de verdachte op het lijf van het kind gevonden. Op zijn computer had hij kinderporno. Deskundigen stelden stoornissen vast in het autistisch spectrum en daarom kunnen de delicten hem in mindere mate worden aangerekend.

Hij moet niet onbehandeld op straat terecht komen, zei de officier van justitie. De kans op herhaling is dan te groot. Zij eiste de mildere tbs-variant en dat de man ook na de behandelingen nog intensief wordt begeleid. De advocaat van de gamer was het met de officier van justitie eens dat een behandeling noodzakelijk is. Hij pleitte voor een celstraf van anderhalf jaar, zodat de verdachte zo snel mogelijk met zijn behandeling kan beginnen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.