1024 stukjes glas maken van druivenkas op landgoed De Havixhorst weer een echte kas

"Deze komt uit de tweede helft van de 19e eeuw", wijst Jermo Tappel naar de kas in de tuin van het landgoed. "Mensen hier in de buurt die in die tijd veel geld hadden, gebruikten het echt om mee te pronken."

Druivenkas

Het eeuwenoude pronkstuk is volgens Tappel van Stichting het Drentse Landschap een unieke kas in Nederland. "Op landgoederen in Nederland kwamen kassen voor vanaf de industriële revolutie, zo rond 1850. Wij schatten dat deze iets later is gebouwd, rond 1870."

"Deze kas is gemaakt van gietijzer. Zo'n rondboogkas met die vormen was in die periode best moeilijker te maken", vervolgt Tappel. En hoe unieker de vorm, hoe hoger de kosten en dus meer aanzien. "En dan behoort deze ook nog tot landgoed De Havixhorst, wat in de Drentse geschiedenis een belangrijke positie inneemt."

Onderhoud

Langzaamaan ging de kas achteruit. Wit gietijzer veranderde in roest. En ook het voegwerk tussen de stenen achter de muur werd er niet beter op. Na hier en daar wat klein onderhoud vond Het Drentse Landschap het tijd voor het grote werk.

"Dat is echt een specialistische klus", legt Tappel uit. "Het muurwerk achter de kas is heel zacht en poreus. De voegen hebben wij helemaal onderzocht. Dus er is in een laboratorium gekeken naar de samenstelling ervan, dat hebben wij nagemaakt en zo weer herstelt." Ook is al het staalwerk aangepakt en zijn alle 1024 raampjes eruit gehaald en opgepoetst.

Glaswerk

"Al dat glas is genummerd voor het eruit genomen is, zodat het op dezelfde plek er weer ingezet wordt", vertelt Tappel over het glaswerk van de kas. Met drie man sterk zorgen ze er deze week voor dat de kas weer volledig in elkaar zit.

"Het lastige is, het glas zit er als het ware los in. Je begint onderaan, moet de boel goed in de stopverf zetten. En dan moet je dus als het ware omhoog werken om zo de boog te creëren. Dus daar komt wel wat bij kijken."

Na de renovatie ziet de rondboogkas er weer zo goed als nieuw uit. En dat voor een eeuwenoude kas. Ook is de vernieuwde oude kas daarna weer zoals altijd te zien in de beeldentuin van de Havixhorst.