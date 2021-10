Dit weekend in de Drentse natuur: 2 en 3 oktober

Laat de regenbuien je niet weerhouden en ga lekker op pad in de Drentse natuur, er zijn weer genoeg leuke activiteiten om te doen dit weekend. Trek je wandelschoenen aan voor een wandeling met een gids langs het Diependal, ontdek wat er allemaal leeft onder de bladeren of ga voor een cultuurhistorische wandeling door het stroomdallandschap.

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Herfst, herfst wat heb je te koop?

Het is herfst. een nieuw seizoen met nieuwe ontdekkingen in de natuur. De bladeren vallen weer op de grond en de paddenstoelen schieten uit de grond. Maar welke dieren leven daar tussen de bladeren en paddenstoelen? Ontdek het zaterdagochtend 2 oktober in het boswachtershuis Spaarbankbos.

Gevarieerde wandeling

Maak op zondag 3 oktober een wandeling langs Diependal, over het Hijkerveld en door het Kortewegsbos. De gids vertelt over de wintergasten die er nu te zien zijn zoals pijlstaarten en brilduikers. Op het Hijkerveld staat de gids stil bij enkele pingoruïnes en de loop- en tankgracht die hier liggen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Cultuurhistorische wandeling

Zondagmiddag houdt het Huus van de Toal een cultuurhistorische wandeling door het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. De route is ongeveer zes kilometer lang. Luister onderweg naar gedichten, verhalen en uitleg over de omgeving. Vergeet niet om vooraf aan te melden.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.

Lees ook: