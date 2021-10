Nieuwe directeur SportDrenthe: 'Ik zie kinderen moeilijker bewegen'

De motoriek van kinderen gaat achteruit en slechts de helft van de Drenten voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. "We hebben last van een zitepidemie en daar moeten we met zijn allen iets tegen doen", zegt Mieke Zijl, de nieuwe directeur van SportDrenthe.

Afgelopen week constateerde schaatscoach Jac Orie dat een nieuwe generatie sporters fysiek veel minder sterk is dan leeftijdsgenoten veertig jaar geleden. Ze springen minder hoog, hebben minder knijpkracht en leggen minder afstand af tijdens een coopertest, zei hij in de Telegraaf. Zijl ziet dat ook in de gewone maatschappij kinderen moeilijker bewegen.

"Dat komt doordat we minder bewegen, doordat we minder buitenspelen en er meer wordt gegamed. Kinderen hebben meer om te kiezen. Bovendien heeft het te maken met een gemiddeld iets lager opleidingsniveau in Drenthe", weet Zijl.

Twee en een half uur bewegen per week

Voor volwassenen geldt een beweegrichtlijn van twee en een half uur matig intensieve beweging en twee keer per week spier en botversterkende activiteiten. Kinderen moeten gemiddeld een uur per dag matig intensief bewegen en drie keer per week aan spier- en botversterkende activiteiten doen.

"Maar dat redt maar de helft van de Drenten. Daarmee zitten we net iets onder het landelijke gemiddelde", zegt Zijl. Voor voldoende bewegen, ook als mensen ouder worden, wordt volgens haar al op jonge leeftijd de basis gelegd. "Als je wilt dat mensen levenslang gaan bewegen, moet je zorgen dat ze op jonge leeftijd ermee beginnen en er plezier in hebben. De kans dat mensen op latere leeftijd beginnen is kleiner.

Meer gymnastiek

Bewegen begint wat haar betreft in het onderwijs. Daarom is ze blij dat dat vanaf 2023 het verplicht is twee uur per week gymnastiek op de basisschool te geven. "Dat is een mooie stap en moeten we uitbreiden. Daarnaast is het belangrijk dat de buitenomgeving zo wordt ingericht, dat kinderen buiten willen spelen. Dat betekent op school een aantrekkelijke schoolplein met goede speelmogelijkheden en ook bij de bouw van nieuwe wijken moet hier stil bij worden gestaan."

De landelijke Sportraad heeft het doel dat 75 procent van de bevolking voldoende gaat bewegen. Zijl: "We moeten kijken hoe we iemand kunnen ondersteunen bij het in beweging komen. 35 procent van de mensen die niet sport wil wel bewegen, maar komt 's avonds tot de conclusie dat het weer niet is gelukt. Hen moeten we zien te motiveren."

Lees ook: