Boeren: buitenlands personeel kan soms geen coronabewijs krijgen

De mensen om wie het gaat, verblijven vaak een paar maanden per jaar in Nederland. Zij beschikken over een Burgerservicenummer (BSN), maar niet over een DigiD. Maar zonder dat digitale paspoort is het niet mogelijk een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app aan te vragen. Werknemers in Drenthe die een DigiD willen aanvragen, moeten daarvoor naar Enschede voor het dichtstbijzijnde loket.

Hoeveel arbeidskrachten uit het buitenland in Drenthe actief zijn, weet LTO Noord niet. Ook zijn bij de noordelijke tak van de boerenorganisatie geen klachten binnengekomen van ondernemers in onze provincie. Volgens een woordvoerder hebben vooral werkgevers uit het Westen en Zuiden hun zorgen geuit bij de landelijke LTO.

Aanvragen DigiD geen oplossing korte termijn

Zij vrezen dat een deel van de buitenlandse krachten zich straks bij terugkeer in hun thuisland moet laten testen of in quarantaine moet gaan. Ook in Nederland zelf kunnen ze met beperkingen te maken krijgen. Momenteel heb je het coronabewijs ook nodig om hier bijvoorbeeld een café te bezoeken.

Een DigiD aanvragen lijkt vooralsnog de makkelijkste oplossing, stelt LTO. Maar voor deze doelgroep zou dat op korte termijn geen oplossing zijn. De wachttijd voor zo'n aanvraag zou kunnen oplopen tot een maand. Ook in de Tweede Kamer is onlangs aandacht voor deze problematiek gevraagd. Maar dat heeft tot nu toe nog niet tot een oplossing geleid.