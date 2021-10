Drentse natuur heeft ook een rol tijdens Oktober Kindermaand

Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken, borgen, kerken en molens openen in de weekenden van oktober gratis hun deuren voor alle kinderen van vier t/m twaalf jaar. Speciaal voor kinderen organiseren zij allerlei activiteiten zoals workshops, rondleidingen en voorstellingen. Drentse burgemeesters geven het startsein door in hun eigen gemeente een school te bezoeken en informatieboekjes uit te delen. De activiteiten vinden plaats op zaterdag en zondag.

In het bos

"Oktober Kindermaand is een maand waarin extra veel aandacht is voor allerlei culturele activiteiten. In de bibliotheek maar dat kan ook bij kunst en cultuur zijn, dat kan in een molen zijn, dat kan in het bos zijn, dat kan eigenlijk overal zijn", aldus Carla Boers van Biblionet Drenthe. Dit jaar doet ROEG! mee en heeft de natuur ook een plaatsje gekregen in het programma.

"ROEG! heeft boswachters uitgenodigd om naar de bibliotheek te komen. Kinderen kunnen horen wat zo'n boswachter nou precies doet. Misschien neemt de boswachter mooie vondsten mee uit het bos. En kinderen kunnen ook zelf hun eigen schatten uit de natuur laten zien en vragen wat de boswachter daarvan weet. We proberen kinderen aan te moedigen om nog meer de natuur in te trekken en te ontdekken wat daar allemaal te beleven is en wat het voor hen kan doen."

Boswachtersuurtje

Vijf boswachters van Staatsbosbeheer houden een 'boswachtersuurtje'. Een van hen is Lysander van Oossanen: "Een van de mooiste seizoenen is de herfst; het seizoen waarin je veel dingen in de natuur kan vinden. Hoe leuk is het dan als je jouw vondsten kan komen tonen?", zegt de boswachter enthousiast. "We gaan kijken naar wat jij gevonden hebt. Wie weet heb je wel iets heel bijzonders gevonden."

