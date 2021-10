38 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 38 mensen positief getest op corona. Dat meldt het RIVM in de nieuwste cijfers.

De meeste positieve gevallen werden in onze provincie opnieuw geteld in de gemeente Emmen (14). In de gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Westerveld testte niemand positief. Ook werden in heel Drenthe geen nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1644 7 20 Assen 4578 (+4) 72 15 Borger-Odoorn 1800 (+1) 33 15 Coevorden 3321 (+7) 60 32 Emmen 10337 (+14) 184 81 Hoogeveen 5482 (+1) 81 42 Meppel 2710 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2357 38 30 Noordenveld 2105 34 26 Tynaarlo 1977 (+2) 25 24 Westerveld 1110 17 21 De Wolden 2242 (+4) 34 26 Onbekend 67 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

De afgelopen 24 uur kreeg het RIVM vanuit het hele land 1741 meldingen van positieve tests. In de afgelopen zeven dagen zijn 11.538 positieve tests vastgesteld, gemiddeld 1648 per dag. Het is de zevende dag op rij dat het gemiddelde rond dat niveau schommelt.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 120 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In 68 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Het gaat om twee mensen uit Venlo en verder om inwoners van Den Haag, Haarlem, Rheden en Heemstede. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal op de afgelopen dag zijn overleden. Soms duurt het een tijdje voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 29 mensen met het coronavirus. Dat komt neer op gemiddeld zo'n vier sterfgevallen per dag. Dat is weliswaar iets hoger dan het weektotaal tot en met donderdag, maar het is aanzienlijk lager dan de anderhalve maand daarvoor.

Nog 437 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. Momenteel verzorgen intensive cares en verpleegafdelingen nog 437 mensen. Dat zijn er 19 minder dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic's liggen vandaag 132 coronapatiënten, 8 minder dan een dag eerder. Het is de tiende dag op rij dat het aantal patiënten op de ic-afdelingen afneemt. Hetzelfde geldt voor de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 305 coronapatiënten, een daling van 11 ten opzichte van gisteren.