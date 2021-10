Beachhandballers HVC gaan Europa veroveren

"Het is echt supervet dat je gewoon met zo'n kleine club zo groot kan meedoen in een sport waardoor je je land mag vertegenwoordigen", reageert keeper Yannick Meijeringh.

Beachveld zelf aangelegd

"We zijn maar een kleine vereniging", vult Stijn Steenhuis hem aan. Het beachveld in Barger-Compascuum hebben ze dan ook zelf aangelegd. "We hebben geen eigen hal in Barger-Compascuum. Dus als we in de zaal willen trainen gaan we naar Zwartemeer of Emmer-Compascuum. Er lag hier altijd al wel een grasveld, maar grashandbal is niet meer zo hip. Dus toen dachten we: als we daar een bak zand op gooien en heel veel gaan trainen in ons eigen dorp, dan wordt het misschien wel wat."

Landskampioen

De reden dat HVC mag afreizen naar de zogenaamde Champions Cup is dat de mannen in augustus landskampioen zijn geworden. Keeper Meijering toont vol trots de cup met de grote oren.

"Hier hebben wij heel lang voor gevochten. Dit betekent voor mij heel veel. Het is de kroon op het werk", reageert Meijeringh.

Sterke body

HVC telt krap honderd leden. In de zaal komen ze uit in de tweede divisie, dat is het derde niveau van het land. Het spelen op zand maakt ze in de zaal ook alleen maar beter.

"Je krijgt gewoon een hele sterke body omdat je op het zand weinig grip hebt, kweek je heel wat spieren", beaamt Meijeringh.

Spelregels

Bij beach-handbal staan er drie veldspelers en een keeper in het veld. Een wedstrijd duurt twee keer tien minuten. De winnaar van de eerste helft krijgt een punt en de winnaar van de tweede helft ook. Mochten twee ploegen gelijk eindigen in een speelhelft dan zorgt de Golden Goal voor een beslissing. Als beide ploegen een speelhelft winnen volgen er shoutouts. Een soort penalty-reeks die we ook van hockey kennen.

Twee punten

Een normale score levert één punt op. Maar er zijn nog wat lucratievere mogelijkheden. Een penalty levert twee punten op en ook het vliegertje en de pirouette. Daarnaast levert ook een score van de keeper, die ook wel de specialist wordt genoemd, twee punten op.

Poulefase

In Palermo doen vijftien clubteams uit tien verschillende landen mee. HVC moet het in de poulefase opnemen tegen HIR-SAT BHC uit Hongarije, Odesa region uit Oekraïne, London Beach Handball uit Groot-Britannië en V. Gaw uit Portugal.

Hulp uit Tilburg

Het team dat gecoacht zal worden door Annelies Smeets krijgt op het EK hulp van meervoudig landskampioen Camelot uit Tilburg omdat niet alle spelers van de Drentse club vrij konden krijgen voor dit toernooi. Volgende week zondag wordt in Palermo de finale gespeeld.