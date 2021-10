Hoogeveen heeft meeste rokers van Drenthe: 'Past bij turf-geschiedenis'

"Dat wij er bovenuit steken in Hoogeveen verbaast me wel", vertelt Koopman. Het is inmiddels goed druk in zijn winkel. Zijn collega is druk met het bedienen van klanten. "Al drieëndertig jaar kunnen mensen tabak bij mij kopen. In al die jaren dat ik hier werk zie ik het aantal mensen dat stopt met roken alleen maar toenemen. Als ik zie wat ik nu verkoop vergeleken met twintig jaar geleden, dan is dat de helft."

Sociale situatie

Na Hoogeveen kennen Meppel (20,8 procent) en Emmen (18,2 procent) relatief de meeste rokers. Waarom zijn gemeente met stip op nummer één staat kan Koopman niet verklaren. "Misschien dat het heeft te maken met de sociale situatie waarin mensen verkeren." Toch kan hij zich dat eigenlijk niet indenken. "De stratenmaker komt hier zijn pakje sigaretten halen, maar ook een directeur is niet vies van mooie sigaar. Ik kan het me haast niet voorstellen."

Toch hebben verschillende van zijn trouwe klanten daar andere gedachten over. "Je ziet dat hoger opgeleiden minder roken", vertelt een man nadat hij net een slof sigaretten heeft gekocht. "Ik ben zelf ook hoog opgeleid, dus ik ben een uitzondering op de regel", lacht hij. "Maar ik ken wel mensen die lager opgeleid zijn en in die kringen wordt veel meer gerookt."

"Zelf ben ik nu aantal jaren gestopt met roken", voegt zijn buurman toe. "Mijn vader heeft mij weleens verteld dat wanneer ze geen tabak hadden, ze een stukje turf gebruikten. Dat brandde ook wel. Als kind ging je dan roken, want dat zag er spannend uit. Het zit toch een beetje in ons gebied, misschien dat het daar iets mee te maken heeft."

Mensen blijven toch wel roken

Koopman denk dat tabak nooit helemaal zal verdwijnen. "Over tien jaar verkoop ik misschien geen sigaren meer, maar helemaal geen tabak? Ik geloof er niks van." Wel denkt hij dat het goed is, dat de overheid stoppen met roken promoot. "Het is natuurlijk beter voor je gezondheid, dat snap ik ook wel."

Echte zorgen over een mindere omzet heeft de tabakshop-eigenaar niet. "Jaren geleden kwamen ze met plaatjes van vieze longen en dergelijke op pakjes sigaretten. Mensen gingen ze gewoon sparen op een gegeven moment. Ook al maken ze een pakje paars, dat gaat niks veranderen. Mensen blijven toch wel roken."

