Emmenaar Herman Meppelink wordt technisch directeur volleybalbond

De Drent blijft tot en met december nog actief als bestuurslid voor Regio Noord. Een functie die hij al sinds 2011 bekleedt.

"Ik heb goed nagedacht over dit aanbod en heb besloten in te gaan op deze interessante uitdaging", reageert Meppelink. "Joop heeft uitstekend werk geleverd de afgelopen jaren en ik kijk ernaar uit om te oogsten wat hij gezaaid heeft. Ik denk dat onze coaches en stafleden over enorm veel kennis beschikken. Het is mijn opdracht om een cultuur te creëren waarin we al deze expertise met elkaar delen en zo optimaal mogelijk laten renderen."

Sportleraar, bestuurder, speler en trainer

De 65-jarige Emmenaar is opgeleid als sportleraar en econoom en werkte voornamelijk in het onderwijs. Zo was hij jarenlang directeur van het CIOS in Heerenveen, waar hij de overgang naar Sportstad Heerenveen begeleidde. De laatste jaren was hij onder andere directeur van het SOMA College in Harderwijk en actief als sportbestuurder.

Madelein Meppelink

Herman Meppelink is de vader van tweevoudig Europees Kampioen beachvolleybal Madelein Meppelink en is in Emmen voorzitter van de Stichting Beachsporten Emmen. In 2018 opende hij het plaatselijke beachpark. Ook was hij lange tijd trainer bij Emmen'95. Hij moest zijn carrière als topvolleyballer al op z'n 21e afbreken vanwege knieklachten.

Nationale teams

Voor de nationale teams staat er de komende jaren een prachtig programma te wachten met deelname aan de Volleyball Nations League, het WK en het EK. Het WK Vrouwen vindt in 2022 voor het eerst plaats op eigen bodem en belooft een van de grootste sportevenementen uit de Nederlandse geschiedenis te worden.

Toekomstbestendige topsportorganisatie

Naast de nationale programma's op Papendal, zal Meppelink zich onder meer gaan bezighouden met opleidingen, de Eredivisie, professionalisering van verenigingen, de kennisontwikkeling van Nederlandse coaches en het verder vergroten van de maatschappelijke waarde van volleybal, waarmee de verbinding tussen topsport en breedtesport verder wordt gemaakt. Ook het begeleiden van talenten binnen de organisatie is een belangrijk speerpunt voor Meppelink met als doel te blijven werken aan een toekomstbestendige topsportorganisatie.