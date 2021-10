Veldrijders zetten zich schrap voor zompige Superprestige Gieten

Met de regen die nog verwacht wordt, zal het geen traditionele zandcross worden. "In het zandgat wordt het alleen maar makkelijker. Door de regen wordt de bovenlaag juist wat vaster", reageert Jantienus Warners van de Stichting Wielerpromotie Oostermoer. "Maar op de groenweide krijg je wel diepe sporen."

Basisscholen

Eerder deze week hadden leerlingen van vier basisscholen uit Gieten en Gasselte al de eer om kennis te maken met het parcours aan de Nijslootsweg. Op geleende mountainbikes trotseerden ze de stromende regen.

"Vermoeiend en ook wel moeilijk", concludeert Vienna van basisschool De Marke uit Gieten. "Wel een beetje eng af en toe, maar wel leuk", vult Sophie aan. En Frank "werd er een beetje zwaar van."

Dramatisch corona-seizoen jeugd

En tot die conclusie zullen de renners zondag ongetwijfeld ook komen. Drentse deelnemers komen we vooral tegen in de jeugdcategorieën. Zij kwamen er in de coronatijd bekaaid af.

"Het veldseizoen was dramatisch", zegt Ruud Junior Nagengast uit Beilen." Ik heb geen wedstrijd kunnen rijden." "Ik heb toevallig vorige week weer een wedstrijd gereden en dat was één jaar en acht maanden na m'n laatste cross", vult broer Juul aan.

Tibor del Grosso

Voor Tibor del Grosso (18) uit Eelde gaat het zijn debuut worden tussen de beloften-renners in het veld. Hij komt over van de junioren en zal in Gieten zelfs tussen de grote elite-mannen moeten rijden.

"Het is jammer dat er geen beloften-categorie meer is. Nu start je helemaal achteraan en zijn de elite-renners al de bocht door voordat ik zelf van m'n plek ben", zegt Del Grosso. Hij reed zowel op het EK als het WK op de weg de tijdrit. Ook reed hij de wegwedstrijd bij het EK voor junioren. Woensdag zat hij pas weer voor het eerst op een crossfiets. "Ja, dat zal wel een uitdaging worden", aldus de renner uit Eelde. Hetzelfde geldt overigens voor Job Boontjes die in Gieten een thuiswedstrijd rijdt.

Dubbelslag voor broer Haverdings?

David Haverdings (17) uit Zuidlaren behoort tot de favorieten bij de junioren. "Ik ga wel gewoon voor de winst. Ik heb afgelopen weekend m'n eerste cross gereden en daar heb ik wel laten zien dat ik bij de beteren hoor", reageert de tweedejaars junior. Hij vertegenwoordigde afgelopen zomer ons land op zowel het EK als het WK mountainbiken.

Ook z'n broertje Floris doet bij de tweedejaars nieuwelingen normaal gesproken mee van voren. En dus zou het in Gieten een dubbelslag kunnen worden voor de broers uit Zuidlaren. "Dat zou maar zo kunnen", lacht Floris.

(Artikel gaat verder na de video)

Publiek

In tegenstelling tot vorig jaar is er deze editie wél weer publiek welkom. Zij moeten bij de toegang een geldige corona-check-app kunnen tonen. Kaarten zijn ook aan de kassa te koop. De winnaar en de winnares van vorig jaar, Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado, zullen allebei hun titel in Gieten komen verdedigen.

Live op TV Drenthe

Zoals inmiddels gebruikelijk zendt TV Drenthe de wedstrijd van zowel de vrouwen als de mannen live uit. De uitzending begint zondag om 16.00 uur.

Programma

Het programma in Gieten ziet er zondag als volgt uit.

12.00 u tweedejaars nieuwelingen

12.02 u eerstejaars nieuwelingen

12.50 u junior vrouwen

12:52 u meisjes nieuwelingen

14.15 u junior mannen

16.15 u Superprestige vrouwen elite en beloften

17.45 u Telenet Superprestige mannen elite en beloften