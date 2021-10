Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Met dit weekend onder meer stoofperenpluk, wandelingen en sterrenkijken in Dwingeloo.

Stoofperenpluk Ruinerwold

Ook dit jaar vindt op de eerste zaterdag van oktober de perenpluk in Ruinerwold plaats aan de langste stoofperenboomgaard ter wereld. Al sinds de jaren '30 van de vorige eeuw worden de stoofperen van de Dokter Larijweg verkocht aan de liefhebbers. Oogstten eerst de gemeentearbeiders de peren, tegenwoordig moet je ze zelf plukken! Dat kan nadat je een boom per opbod gekocht hebt van de veilingmeester. Deze begint 's ochtends om 9 uur ter hoogte van Dokter Larijweg 1 en loopt gedurende de dag de hele Dokter Larijweg af om alle bomen te veilen. En dat zijn er heel wat! Zo'n 1200 bomen, allemaal hoogstam stoofperen van oude rassen.

De stoofperenpluk is onderdeel van het Stoofperenfeest, met marktkramen, foodtrucks en activiteiten op verschillende boerenerven en bij de museumboerderij.

Kunst & Cultuurroute 2021 Nieuw Amsterdam Veenoord

Op 21 locaties, ateliers en cultuurhistorische gebouwen laten kunstenaars uit het dorp, regio, provincie en ver daarbuiten met veel enthousiasme hun kunstobjecten zien aan bezoekers. Het werk van de kunstenaars varieert van schilderingen, tekeningen, sieraden, keramiek en beeldhouwwerken. Op een aantal locaties spelen musici. De route gaat langs ateliers en cultuurhistorische locaties waar je ook van alles kan ontdekken over de geschiedenis van het Drentse tweelingdorp. Alle locaties zijn opgenomen in een fietsroute van 17 km, die ook met de auto te berijden is. Zaterdag 2 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.

Open Verzetshuizen Route in Nieuwlande

Wat hing er tijdens de oorlog in de dakgoot van de familie Otten? Waarom werd de timmerman met joodse onderduikers aangezien voor een nazi sympathisant? Zaterdag 2 oktober worden de geheimen en verhalen uit de oorlog verteld. Onderduikersmuseum de Duikelaar organiseert die dag een wandeling van een uur langs 4 huizen in Nieuwlande. Een gids vertelt over de huizen, de inwoners en de onderduikers. Wil jij ook weten welk huis bij de verzetsstrijders bekend stond om de pannenkoeken, meld je dan aan want er is maar beperkt plaats. Aanmelden via: 06 38038793 of reservering@museumnieuwlande.nl. Zaterdag 2 oktober, start: groep 1: 14.00 uur, groep 2: 15.30 uur. Kosten: 5 euro per persoon.

Een voorstelling van De Kinderkolonie (Rechten: De Kinderkolonie)

Theatervoorstelling de Kinderkolonie

De Kinderkolonie is een theatervoorstelling van theatermaker Jos Spijkers gebaseerd op het boek De Kinderkolonie van Wil Schackmann. Een voorstelling over een ambitieus project uit de 19e eeuw: het opvangen van duizenden weeskinderen uit heel Nederland in de kolonie Veenhuizen. Jongeren en volwassen spelers spelen De Kinderkolonie bij Coco Maria in Veenhuizen, vlakbij de plek waar vroeger het Derde Gesticht stond. Door een stem te geven aan de wezen, worden de wezen van vlees en bloed met hun eigen angsten en verlangens. De voorstelling maakt pijnlijk duidelijk dat ondanks alle goede bedoelingen het project een mislukking werd waarbij de wezen aan het kortste eind trokken. Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1 oktober 2021 t/m 17 oktober 2021. Reserveren via www.kinderkolonie.nl

WALK4ENERGY

Zondag 3 oktober is de vierde editie van de Walk4Energy. De wandelaars kunnen kiezen uit de afstanden 6, 12, 18 en 25 kilometer. Startpunt is dorpshuis d'Aole Turfstee in Oranjedorp. Het startschot wordt gelost door burgemeester Eric van Oosterhout. Aanmelden kan via walk4energy21@gmail.com. De kosten bedragen 7,50 euro voor volwassenen en 5,00 euro voor kinderen tot 13 jaar. Na de finish staat er voor alle deelnemers een kop erwtensoep klaar.

Weekend van de Wetenschap in de radiotelescoop

Met de Dwingeloo Radiotelescoop kun je overdag sterrenkijken! De radiogolven gaan namelijk door de wolken heen. Deze telescoop staat al sinds 1956 op het Dwingelderveld, en was met z'n 25 meter diameter destijds de grootste van de wereld.

Sinds 2007 is het een rijksmonument. Stichting CAMRAS beheert de telescoop, en organiseert er regelmatig activiteiten. Tijdens het Weekend van de Wetenschap kun je een rondje meedraaien in de telescoop en meekijken naar de radio-hemel. Daar is van alles te 'zien', bijvoorbeeld de Melkweg, supernovarestanten, een pulsar of een misschien wel een quasar. De vrijwilligers van CAMRAS leggen je uit wat een radiotelescoop nou eigenlijk meet, en hoe we daarmee wat leren over het heelal.

Entree is gratis, maar reserveren is wel nodig!

Wandeling 'Van Valkensteijn tot Drentscha Aa' Assen

Op zundagmiddag 3 oktober 2021 organiseert het Huus van de Taol, ofdieling Assen een cultuurhistorische wandeling deur het gloepends mooie stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Dizze tocht over laandschap, geschiedenis en (streek)taol van zu'n zes kilometer duurt umdebij twee uur. Tussendeur kuj naor gedichten, verhalen en oetleg over de umgeving luustern. Bij het weer en landschap passende schoenen/stevels wordt anraon. De tocht begunt um 14.00 uur vanof Tennispark Amelte, Amelte 1a, Assen-Oost en kost 3,- p.p., contant te betaolen bij de start. Kinder tot 18 jaor loopt gratis met.

Opgave veurof bij Jans Berkepies 0592-354095 of Henk Heling 0592-481622

Coronapas

Ga je er op uit dit weekend, houd er dan rekening mee dat je voor sommige plekken de CoronaCheck-app moet hebben, of een geprinte versie van de QR-code die deze app geeft. Hiermee krijg je op bepaalde locaties alleen toegang als je gevaccineerd bent, recent bent hersteld van corona of een negatief testbewijs hebt van niet ouder dan 24 uur. Het gaat dan met name om restaurants en café's, theaters en bioscopen. Check dus vooraf of je naar binnen kan!