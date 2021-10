Nieuwe directeur Ogterop begint aan moeilijke opdracht

De aanstelling van Straatman komt op een logisch moment: vlak voor de zomer besloot de gemeenteraad van Meppel te investeren in Ogterop. Daarmee is het startschot gegeven voor een traject richting grootscheepse verbouwing en was de opdracht van de vorige directie afgerond.

"De kogel is door de kerk", vertelt Straatman. "Er is uitgesproken dat Schouwburg Ogterop het culturele hart van Meppel moet zijn en we zijn met z'n allen bereid om daar tijd, geld en moeite in te stoppen. Daarna ben ik aangesteld. Dat vond ik ook een prettig moment. Als je mij erin stort terwijl dat tumult nog bezig is, geef je mij niet de kans om spijkers met koppen te slaan. Het was verstandiger om dat de vorige directeur te laten doen. Hij wist alle feiten en zat er helemaal in. Ik mag nu de volgende stappen zetten."

Karig onderhoud

De vernieuwbouw van Ogterop moet over twee jaar gebeuren. Dan wordt alles gesloopt, op de klassieke grote zaal na. "We hebben een klassieke bonbonnière-zaal van 150 jaar oud. Dat is cultureel erfgoed en die raken we niet aan. De schil er omheen is in de jaren '70 gebouwd en daarna karig onderhouden. Daarnaast zijn er tegenwoordig hele andere eisen qua technologie. Er moet nu zoveel gebeuren dat het slimmer is om alles te slopen en opnieuw op te bouwen."

Goedkoop is het niet. De eerste prognoses ramen de vernieuwbouw op 18 miljoen euro, waarvan de gemeente Meppel 13 miljoen euro ophoest. 5 miljoen moet komen van externe fondsen. "Ik zal daar ook een rol in moeten spelen", aldus Straatman. "We moeten met z'n allen connecties aanhalen om fondsen erbij te betrekken."

Geen verwelkomend gevoel

Grondige aanpak moet de schouwburg naar het heden tillen. "Ik vind de bereikbaarheid voor minder mobiele mensen heel belangrijk", vertelt Straatman. "Daar zijn oude zalen zoals Ogterop totaal niet op ingesteld. Dat kan niet meer in deze tijd. Als je dan overal trapliften gaat plaatsen ben je ook alsmaar pleisters aan het plakken. Ik maar het liever in één keer goed."

Daarnaast is de voorgevel voor Straatman een doorn in het oog. "Het is nu vrij gesloten. Veel steen, kleine raampjes en een schuifdeurtje als entree. Het is geen verwelkomend gevoel en het straalt niet uit dat hier van alles gebeurt. Ik wil een andere gevel die verwelkomend is, en uitstraalt dat hier van alles gebeurt. Alsof het gebouw je met open armen ontvangt."

Unieke kracht

Straatman en de projectmanager hebben nog een jaar om het plan rond te maken, zodat er over twee jaar gebouwd kan worden. Vanaf de zomer van 2023 wordt Ogterop dan een jaar gesloten voor de verbouwing. Voor inspiratie gaat de kersverse directeur binnenkort op bezoek bij verschillende theaters in het land.

"Eerlijk gezegd denk ik dat we meerdere theaters moeten bezoeken en overal het beste moeten uitpikken", legt Straatman uit. "We willen niet kopiëren maar kunnen wel van anderen leren. DNK in Assen en het Atlas Theater in Emmen zijn ook nieuw. Op dit moment moet ook de Molenberg in Delfzijl worden verbouwd. Er is dus al veel kennis beschikbaar."

Ogterop On Tour

Tijdens het verbouwen moet Straatman de schouwburg ook behouden. "Dat jaar dat we dicht zijn gaan we buiten de deur nog wel iets doen. Je kunt ook ergens anders voorstellingen programmeren om Meppel voorstellingen te blijven bieden. Ik ga dus ook op zoek naar alternatieve locaties, maar heb oprecht ook al dingen aangeboden gekregen. Dat is echt heerlijk. Het wordt een soort Ogterop On Tour."

Met die voorstellingen buiten de deur hoopt Straatman ook in beeld te blijven bij het publiek, iets wat pijnlijk duidelijk werd in coronatijd. "Toen zijn we lang dicht geweest. Daarna was het moeilijk om mensen weer naar het theater te bewegen. Het was echt uit het systeem bij de mensen. Je moest het publiek echt terugwinnen. Dat moet ons bij de verbouwing niet gebeuren."

Natalie Straatman, de nieuwe directeur Schouwburg Ogterop (Rechten: Ogterop)

Lees ook: