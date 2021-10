Liveblog: Araujo knikt FC Emmen langs Jong FC Utrecht [gesloten]

Het werd uiteindelijk een zwaarbevochten overwinning. FC Emmen kwam in de tweede helft het dichtst bij een verdubbeling van de score nadat een aangesneden voorzet van Arnaud Luzayadio op het hoofd van Jeredy Hilterman belandde. De doelman van FC Utrecht, Fabian de Keijzer, ranselde die bal echter met behulp van de lat uit zijn doel.

Aan de andere kant moest Michael Brouwer een paar keer handelend optreden. Na dik twintig minuten pakte hij een hard schot van Remco Balk stijlvol. Vlak na rust was het Nick Venema die Brouwers domein tweemaal kort na elkaar onder vuur nam, maar beide keren kwam de ballenvanger als winnaar uit de bus. Daardoor wist FC Emmen de Drentse driepunter uiteindelijk uit het Utrechtse vuur te slepen.

Plekje drie!

FC Emmen is met de winst op Jong FC Utrecht gestegen naar plek drie in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste periodetitel van dit seizoen ging naar ADO Den Haag dat met 2-6 bij MVV wist te winnen. Als ADO had verloren en Excelsior en FC Volendam ook punten hadden laten liggen, dan had de Drentse club het bronzen schild in ontvangst mogen nemen.

FC Emmen speelt volgende week zaterdag om 20:00 uur in De Oude Meerdijk tegen Excelsior. RTV Drenthe is er dan uiteraard weer bij. In een kersvers liveblog, maar ook live op Radio Drenthe.

Het duel van vanavond in Domstad is van minuut tot minuut bijgehouden in een liveblog. Dat is hieronder terug te lezen.