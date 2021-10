Liveblog Jong FC Utrecht - FC Emmen, Araujo knikt FC Emmen op voorsprong!

Met een flinke portie vertrouwen reist FC Emmen vanmiddag af naar Utrecht voor de confrontatie tegen het verrassend sterke Jong FC Utrecht. De ploeg van Kalezic pakte vijftien punten in de eerste acht duels en staat derde in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen staat daar twee plekken en twee punten onder. Met een beetje geluk kan de formatie van trainer Dick Lukkien, die vanavond start met dezelfde elf als in de afgelopen drie gewonnen wedstrijden, de eerste periodetitel in de wacht slepen. Dan zal FC Emmen in eerste instantie zelf moeten winnen en is de ploeg verder nog afhankelijk van de resultaten bij NAC - Excelsior, MVV - ADO Den Haag en Almere City - FC Volendam.

Volg het duel in Domstad live via Radio Drenthe of via de liveblog hieronder!