Ouderen in Hoogeveen getrakteerd op circus: 'Mooi uitje na anderhalf jaar corona'

"Wij organiseren een circusevenement, speciaal voor mensen die woonachtig zijn in verzorgingstehuizen in de gemeente Hoogeveen", vertelt organisator Cor Velting van Stichting Actief Samenleven. Daarvoor heeft de stichting Circus in de Zorg ingehuurd: een kleinschalig circus dat door Nederland reist en verzorgingstehuizen bezoekt.

"Normaal gaan zij met hun tent bij een verzorgingstehuis staan, maar wij hebben het even anders gedaan. We hebben een circustent op de markt in Hoogeveen gezet, zodat we iedereen hier naartoe konden halen", aldus Velting.

'Ik vond het geweldig'

Binnen is het een groot spektakel aan acts. Hondjes springen door hoepels, katten klimmen in touwen en een mooie Letse danseres kruipt in een kist om vervolgens zomaar te verdwijnen. Houdini is er niets bij. En het publiek klapt er hevig op los.

"Ik was jaren niet bij een circus geweest", vertelt een 95-jarige toeschouwer. "En het is de eerste keer dat ik weer een beetje uitga. Ik vond het geweldig." Wat hij de leukste act vond? "Die mooie danseres!"

Er werden vandaag drie showtjes weggegeven. Velting is erg tevreden over het verloop. "Als ik kijk naar die gezichten, dan hebben ze volop pret gehad. En de voorpret is natuurlijk ook heel groot geweest. Want dit was toch weer een mooi uitje na anderhalf jaar corona."