Renze Bergsma krijgt de burgemeestersketting van Coevorden omgehangen

Bergsma was een van de 32 sollicitanten voor de functie en werd eind juni voorgedragen als nieuwe burgemeester van Coevorden. Hij was gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Ook was Bergsma tien jaar wethouder en locoburgemeester in de gemeente Woudrichem. Hij is in Coevorden de opvolger van Bert Bouwmeester, die na een periode van bijna achttien jaar stopt.

Na toespraken van Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, Margriet Fissering namens de vertrouwenscommissie van de raad, wethouder en locoburgemeester Jeroen Huizing en burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn, was het vanavond zover. Na de overdracht van de ambtsketen en een tik van de voorzittershamer op de tafel mag Bergsma zich nu echt burgemeester van Coevorden noemen.

Vijf sterren plus-gemeente

"Wat een voorrecht om hier te staan. In mijn sollicitatiebrief noemde ik Coevorden een vijf sterren plus-gemeente met veel kwaliteiten. De dorpen hebben een eigen identiteit en een eigen verhaal. Wie historie zoekt, moet in Coevorden zijn, een stad van strijd. De mensen zijn initiatiefrijk", aldus de kersverse burgemeester. "De grensligging is speciaal, kijk naar het samenwerken met Duitse buurgemeenten, wat tot uiting komt in het Europark."

"In Coevorden mag je zijn wie je bent. Het is erg mooi dat ik volgende week de aftrap van de regenboogweek mag doen. De plus wordt verdiend door de gemeenteraad zelf. Het gaat daarin niet om de personen, maar om het beste voor Coevorden. Welke burgemeester wil niet zo'n raad?"

Contact zoeken

Ook de veelgebruikte term 'verbindend besturen' viel. "Wat is dat precies? Iedereen noemt het en iedereen vindt het belangrijk en iedereen heeft er zijn eigen gedachte bij. Dat maakt het interessant. Voor mij is het actief contact zoeken en luisteren, kijken naar de mogelijkheden."

"Dat is hard werken", weet Bergsma. "Maar de inwoners mogen altijd op de volle inzet van hun burgemeester rekenen. Ik ben er voor de inwoners en het algemeen belang. Liever steunend, dan streng. Maar ik zal niet twijfelen als daadkracht nodig is."

Extra uitdaging

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma legde Bergsma de eed voor, nadat ze ook enkele woorden tot hem richtte: "De laatste keer dat dit gebeurde voor de gemeente Coevorden, was achttien jaar geleden. Je kunt stellen dat de vertrouwenscommissie destijds de juiste persoon gepakt heeft. Dat bracht nu dus extra uitdaging met zich mee, maar ook deze vertrouwenscommissie heeft haar werk met verve gedaan", denkt Klijnsma.

Bij de presentatie van de profielschets zei Klijnsma destijds dat de nieuwe burgemeester van Coevorden een bofkont zou zijn. "Ik las de brief van Bergsma en hij schreef dat hij die Coevorder bofkont wel wilde worden. Hij is er voor alle mensen en voor de publieke zaak."

Tot slot maakte Klijnsma de vergelijking tussen Coevorden en de plaats waar Bergsma vandaan komt: "Woudrichem is net als Coevorden een historisch stadje. Het zou mooi zijn als de nieuwe burgemeester dat, net als zijn voorganger Bert Bouwmeester, weet uit te dragen."

