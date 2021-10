Kinderen graven gretig naar bodemdiertjes

De kinderen zijn te gast op het ROEG! kamp in Oudemolen. Bodemdiertjes zoeken is één van de vele activiteiten. "Het is superleuk om bodemdiertjes te gaan zoeken met kinderen, omdat kids altijd meer zien dan volwassenen," vertelt Hummel enthousiast. "Het zijn echt goede speurneuzen. Volwassenen zeggen al snel: 'daar ligt toch helemaal niks', terwijl kinderen altijd iets vinden. En natuureducatie voor de kinderen vind ik sowieso erg belangrijk. Want als je iets weet over de natuur zal je er meer respect voor krijgen. Dus als deze kinderen groot zijn zullen ze meer respect hebben voor de natuur."

Fascinatie en interesse

"Denk er goed om dat jullie de diertjes op dezelfde plaats weer terugzetten. En pas op de pootjes!", waarschuwt Hummel. De kleine bodemonderzoekers staan te trappelen om te beginnen. "Jullie kunnen wel op dit veldje zoeken," wijst Hummel naar het veldje tussen de tenten.

De kinderen lopen met speurkaart en loep gretig tussen de scheerlijnen en de tenten te zoeken. Een lepel wordt de grond stevig ingeduwd om de bodem losser te maken. De kinderen gaan op de knieën zitten om beter de grond te bestuderen en om met de handen in de grond te wroeten. "Aan het begin vinden de meeste kinderen het maar eng, vies en glibberig. Maar na twee minuten begint de fascinatie en de interesse," vertelt Hummel. "En dan heb ik bereikt wat ik wil bereiken."

De stofzuiger is een bakje met twee buisjes eraan. Door aan het ene buisje te zuigen, zuig je via het andere buisje een beestje op. Het beestje belandt in het bakje om verder bestudeerd te worden.

Zorg voor rommelhoekjes

Om zelf meer bodemdiertjes in de tuin te vinden is het niet erg om een luie tuinier te zijn. "Laat wat planten staan voor in de winter, de bodemdiertjes kunnen daar mooi in wegkruipen," zegt Hummel. "Stop met bestrijdingsmiddelen, dus ook geen azijn. En zorg voor rommelhoekjes waarin de diertjes zich kunnen verschuilen."

Bodemdieren zorgen voor een gezonde bodem, doordat ze resten opeten van dode planten en dieren. De resten die ze niet kunnen gebruiken, worden door schimmels en bacteriën afgebroken tot voedingsstoffen voor planten. "We hebben al veel slakken, wormen, kevers en larven gevonden. En ik zag vanochtend ook een naaktslak tijdens het tent opzetten!" vertelt Rosalyn met de speurkaart in de hand. "Die vond ik wel een beetje vies," lacht ze.

"Willen jullie nog even doorzoeken?" vraagt Hummel aan de enthousiastelingen. "Dat mag hoor, daar verderop is nog een veldje met allemaal moois in de bodem." Kinderen die nog willen doorzoeken lopen snel naar de richting waarnaar Hummel wijst en gaan door met hun speurwerk.

