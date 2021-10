Bodemdierendagen: hulp nodig bij onderzoek

In tuinen, op schoolpleinen, overal kan je op zoek naar bodemdieren en vervolgens je waarneming doorgeven via de site van de Bodemdierendagen. In Drenthe begon het wat magertjes, in de eerste week zijn er nog maar 63 Drentse waarnemingen doorgegeven.

Meer waarnemingen nodig

"Doordat het zo droog was, waren bodemdieren lastiger te vinden," vertelt Gerard Korthals, onderzoekscoördinator bij het Centrum voor Bodemecologie. "Dit komt doordat ze dieper wegkruipen in de grond om niet te verdrogen. Daarom hebben we meer waarnemingen nodig om duidelijk te krijgen hoe het gaat met de bodemdieren."

Veel diertjes leven een deel van de dag boven de grond en een deel van de dag onder de grond. De meeste ontwaken 's nachts: de duizendpoot jaagt dan op insecten en de pissebed trekt erop uit om dode bladeren te eten. "Om veel bodemdiertjes te vinden in je tuin moet minimaal de helft groen zijn, dus niet betegeld," vertelt Froukje Rienks, organisator van de Bodemdierendagen. "En wees een luie tuinier: snoei niet alles weg. Dat is namelijk allemaal voedsel voor de bodemdieren."

Bodemdieren zijn belangrijk

Om de bodemdiertjes te helpen is het maken van schuilplekken belangrijk. Rienks: "Je hoeft ze niet te knuffelen om ze te helpen. Zorg voor afwisseling tussen droog en nat en maak beschutte plekjes, zoals een bloempot of een paar losse dakpannen. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en pas op met mest, je kunt beter organische mest gebruiken. Want als de bodem gezond is, is de rest van de natuur ook gezond."

Op veel plekken in Nederland gaat het slecht met de bodem en de dieren die daar leven. Door asfalt en steeds meer bestrate tuinen blijft er minder ruimte over voor planten en dat betekent minder voedsel voor bodemdieren. "Bodemdieren zijn erg belangrijk om de bodem gezond te houden," legt Rienks uit. "In een gezonde bodem is veel biodiversiteit en er is een balans tussen groepen dieren die daar leven."

Nut van gezonde bodem

Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor vruchtbaarheid. De bodemdiertjes eten namelijk resten op van dode planten en dieren. De resten die ze niet kunnen gebruiken, worden door schimmels en bacteriën afgebroken tot voedingsstoffen voor planten. Bij droogte dient een gezonde bodem als waterreserve. "En een goede bodem zorgt voor minder wateroverlast, omdat het water kan wegtrekken," zegt Rienks.

