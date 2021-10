Het 'vergeten plantenseizoen' is begonnen

Het najaar is het beste seizoen om planten te poten. (Rechten: Artisano via Pixabay)

Het is herfst, de bladeren vallen en de planten gaan langzaam in winterslaap. Ook het werk in de tuin lijkt langzaam uit te doven, terwijl het juist het ideale plantseizoen is. Verschillende organisaties willen die ontwikkeling keren en hopen zowel de tuinbezitter als de groenprofessional opnieuw enthousiast te maken voor 'het vergeten plantenseizoen'.

De tuinsector is de afgelopen dertig jaar erg veranderd; met als gevolg dat er veel nadruk op tuinieren in het voorjaar kwam te liggen. Maar juist het najaar is belangrijk als het gaat om het aanplanten. Om dit 'vergeten plantenseizoen' opnieuw onder de aandacht te brengen wordt er gedurende de hele maand oktober campagne gehouden. 'Een groene omgeving begint in je eigen tuin' staat centraal. Diverse organisaties, waaronder IVN Natuureducatie, hopen hiermee mensen aan te sporen om hun leefomgeving te vergroenen.

De wortels ontwikkelen zich beter

Op de website van de campagne worden de voordelen van het najaar uitgelegd. Zo is in de herfst de bodem nog warm van de zomer. Planten zullen dan beter aanslaan. Het is makkelijker om bloembollen, struiken, bomen of vaste planten dan te planten omdat ze dan 'in slaapstand' zijn. De wortels hebben dan meer tijd om zich te ontwikkelen, en zo kunnen ze later makkelijker voeding en water opnemen.

Minder water geven

Een ander voordeel is het waterverbruik in het najaar. De afgelopen jaren zijn er veel droge lentes geweest, vee tuiniers hebben hun planten zien verpieteren in de zon. Dit is dan ook het belangrijkste verschil tussen planten poten in het voor- of najaar. In de herfst regent het gewoonlijk meer, de luchtvochtigheid is hoger, de nachten zijn lang en er ligt meer dauw. In het najaar hoef je dus minder vaak water te geven en zullen de planten minder snel uitdrogen. Ze kunnen in het voorjaar dan beter tegen een drogere periode.

Geschikte planten

Vaste planten, bloembollen en alle planten in een pot kunnen in het begin van de herfst goed gepoot worden. Ze hebben dan de hele winter tijd om te wortelen. Planten met een kluit zijn juist geschikt in de tweede helft van het najaar. Kies bij voorkeur inheemse planten: planten die van nature in jouw omgeving voorkomen.

Ben je geïnspireerd geraakt? Ga lekker aan de slag in de tuin, of kijk hoe jij je balkon of dakterras kunt vergroenen. Meer weten? 31 Tips voor de herfst vind je hier.

