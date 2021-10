Wereld Stomadag moet taboe doorbreken: 'Schaam je niet, iedereen poept'

Vandaag, op Wereld Stomadag, heeft Wessels dan ook een duidelijke boodschap. "Hoe oud je ook bent, je hoeft je niet te schamen. Of je nou wel of geen stoma hebt, problemen hebt om naar de wc te gaan of incontinent bent: iedereen is gelijk."

Buikpijn en obstipatie

Wessels was dertien jaar toen ze hevige buikpijn kreeg en niet naar de wc kon. Haar klachten hielden jarenlang aan. Na veel onderzoeken in het ziekenhuis bleek een stoma onvermijdelijk. Nu heeft ze er dus twee. Na een jaar kan ze beslissen welke voor haar het beste werkt. "Dan halen ze de andere weg."

Ibolya Wessels doet haar verhaal (verhaal gaat verder onder de video):

"Het was voor mij eigenlijk een opluchting", zegt Wessels. "Ik kan nu nagenoeg alles weer. Natuurlijk was het in het begin wel confronterend. Je hebt een zakje aan je buik en het loopt niet altijd zoals het zou moeten. Vooral als je bijvoorbeeld bij de tandarts zit en het is stil en je laat ineens een scheet. Ik heb daar geen controle over. Dat zijn wel momenten dat ik denk; 'shit, dat had ik liever niet gewild'. Maar het is wat het is."

Groot taboe

Wessels merkt dat nog veel mensen zich schamen voor hun stoma. Met name jonge mensen. "Ik ben er heel open over. Als ik er met anderen over praat, kom je erachter dat er heel veel mensen zijn die last hebben van hun darmen. Ook veel jongeren."

In onderstaande video legt Wessels het verschil tussen haar twee stoma's uit:

Voor jongeren met een stoma is er StomaJONG, waar Wessels actief voor is. "Mensen denken vaak dat iemand met een stoma al wat ouder is, dat het stinkt en dat het onprettig is. Maar er zijn ook heel veel jongeren die een stoma hebben en tegen veel dingen aanlopen. Er is een besloten Facebookpagina, waar mensen vragen stellen of elkaar succes wensen voor een operatie. Daar kan je heel veel steun uithalen. Dat is heel prettig."

Op Wereld Stomadag roept de stomavereniging iedereen op om het icoon van een stoma op je hand te tekenen en een foto daarvan op social media te plaatsen, om zo het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Wessels doet daaraan mee. "Iedereen laat een scheet en iedereen poept en plast. Uiteindelijk zijn we allemaal gelijk."