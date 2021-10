ACV en Ter Leede verdienden hooguit een punt, maar Ter Leede krijgt er drie

Ter Leede werd vanmiddag beslist door een rake kopbal uit een standaardsituatie in de 78e minuut en dat was niet onlogisch, want beide ploegen creëerden voor die goal nauwelijks kansen. Daar dacht ACV-trainer Fred de Boer compleet anders over. "Dit hebben we besproken. Ter Leede neemt de corners altijd zo en wij staan daar te slapen."

Wat ACV na die 0-1 ook probeerde, de gelijkmaker viel niet meer. Die was overigens wel terecht geweest. Invaller Mark Jagt en Freddy Quispel waren heel dichtbij de 1-1, maar kregen de bal niet tegen de touwen. Daarnaast had scheidsrechter Hardeman de bal twee keer op de stip kunnen leggen in de blessuretijd, maar zag hij geen overtreding in de duw op invaller Justin Mulder en liet hij de handsbal van Ter Leede-speler Arroyo, in de eigen zestien, onbestraft. "Dat waren gewoon twee strafschoppen", oordeelde De Boer.

Het publiek in Assen kreeg vanmiddag een matige wedstrijd voorgeschoteld. Waar een week eerder de vonken er vanaf vlogen in het duel tegen Harkemase Boys, zo futloos oogde het vandaag. De Boer: "Het was niet scherp genoeg. Dat reken ik mezelf dan maar aan. Ik heb heel bewust wat minder intensief getraind de afgelopen week omdat de spelers aangaven moe te zijn na die hele zware week met drie duels in zeven dagen. Maar dat pakte uiteindelijk niet goed uit."

Sparta Nijkerk winnaar van het weekend

Door de nederlaag zakt ACV naar plek 5 in de Derde Divisie, met 11 punten uit 7 wedstrijden. Koploper Sparta Nijkerk profiteerde gretig van de nederlagen van ACV, Excelsior '31 en Harkemase Boys. De koploper uit Gelderland heeft nu 17 punten. De eerste belager is nu FC Lisse, met 13 uit 7.