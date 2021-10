Alteveer loopt warm voor de terugkeer van het Oktoberfest

Het feest kon vorig jaar door de coronapandemie niet doorgaan. Voor bestuurslid Arjan Venema was het ook dit jaar spannend of er weer een Oktoberfest georganiseerd kon worden. "Eigenlijk zijn we pas na de laatste persconferentie van het kabinet aan de slag gegaan. Maar het is gelukt en er kan gelukkig weer een heleboel", zegt Venema.

Rekening met corona

Bezoekers hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar ruimte is er op het enorme evenemententerrein aan de rand van het dorp genoeg. Op het grasveld staat een 90 meter lange en 36 meter brede tent al te wachten op de feestgangers. Binnenin komen twee bierstubes, een podium, rijen statafels én uiteraard een bar waar ongetwijfeld duizenden pullen bier overheen zullen schuiven.

Wel moet iedereen die naar het Oktoberfest komt een coronabewijs laten zien. Zonder negatief testresultaat, vaccinatie- of herstelbewijs kom je er niet in. "Het liefst zien we dat iedereen zo'n groen vinkje op zijn of haar telefoon laat zien, maar een papieren bewijs is ook goed", vertelt Venema.

Een ander verschil is dat het feest dit jaar vanwege de coronaregels om 18.00 uur begint en om middernacht is afgelopen. "En het was wat lastiger om Oostenrijkse artiesten te laten komen, maar vanuit Limburg komen ze wel deze kant op. En dat zijn toch een beetje de Alpen van Nederland", lacht Venema.

Aan de sleep

Je zou door de coronaregels haast vergeten dat er nog veel andere zaken voorbereid moeten worden voordat de schlagers door de speakers kunnen gallen. Een groep van zo'n vijftien vrijwilligers is de komende week nog bezig met het verslepen van stoelen, tafels en dranghekken, plaatsen van toiletten en het aansluiten van alle apparatuur. "En dan moeten we de hele tent nog versieren en natuurlijk de barren neerzetten. Dus we hebben nog behoorlijk wat te doen", zegt bestuurslid Johan Sok.

Ook is er de afgelopen tijd flink overlegd met de gemeente De Wolden om het feest in goede banen te leiden. Na de vorige editie in 2019 kwam er kritiek uit het dorp en van de gemeente aangezien een klein aantal bezoekers voor overlast zorgde. Even leek het erop dat het Oktoberfest zelfs zou verhuizen naar Slagharen, maar dat plan ligt in de prullenbak.

Sok: "Door het grote aantal bezoekers ging het soms mis op straat en mede daarom zijn we in bezoekersaantal teruggezet van 4.500 naar 3.500. We hebben nu goede beveiliging erbij en het draaiboek is in orde. Alles is perfect nu."

Populair feestje

Inmiddels zijn er al meer dan 2.800 van de 3.500 beschikbare kaarten verkocht en dat doet beide bestuursleden goed. De uit de hand gelopen hobby is acht jaar later een evenement geworden waar niet alleen de Alteveerders, maar inwoners uit de hele omgeving naar uitkijken. En men lijkt wel weer toe aan een avondje hossen.

Een dag na de start van de kaartverkoop waren er al duizend tickets over de toonbank gegaan. Venema: "Ze komen uit Dalen, Hoogeveen, Ruinen, noem het maar op. Iedereen heeft er gewoon weer zin in en dat dit na anderhalf jaar weer kan, geeft echt een goed gevoel."

