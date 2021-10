Eerste overwinning voor geplaagd Noordscheschut

Noordscheschut is eindelijk van de nul af in de hoofdklasse B. De ploeg van trainer Marc van Meel won op eigen veld knap van subtopper ONS Sneek: 4-3.

Door de zege is Noordscheschut van de laatste plaats af. De Drentse formatie staat nu voorlaatste. De nieuwe hekkensluiter is SDC Putten, met een schamel puntje uit zes duels.

De start van Noordscheschut dit seizoen in de hoofdklasse B was bijzonder lastig. Na vier competitieduels stond de ploeg nog met lege handen. En de nederlagen waren bovendien afgetekend, zoals de 0-7 tegen Genemuiden. Tot overmaat van ramp liep verdediger Kevin Koster vorige week een ernstige blessure op bij een 1-0 achterstand tegen DETO. Die wedstrijd wordt later dit seizoen uitgespeeld.

Uitstekende eerste helft

Tegen ONS Sneek, de nummer zes van de ranglijst, deed Noordscheschut in de eerste helft uitstekende zaken. Na een half uur spelen sloeg de thuisclub in korte tijd twee keer toe. Eerst benutte Jos Kroezen een penalty, daarna verdubbelde Danny Kiekebelt de marge. Vlak voor rust viel bovendien de 3-0 van Nick Koster, waardoor de verrassende winst voor de Schutters al binnen leek.

ONS Sneek deed kort na de pauze iets terug, maar Noordscheschut bracht het verschil via Robbert Jan Hamberg toch weer terug tot drie doelpunten (4-1). In het restant van de wedstrijd kwamen de Friezen nog terug tot 4-3 en stond de voorsprong van de ploeg van Van Meel onder druk, maar het bleek uiteindelijk net voldoende voor de drie punten. Daarbij ging de dank ook uit naar doelman Roy Boertien, de vervanger van de geblesseerd geraakte Wiebe Zinger, die in de slotfase een cruciale redding verrichtte.

'Verdiende overwinning'

"Dit is geweldig, hier zat iedereen op te wachten. Het was nog even billenknijpen, maar het is een verdiende overwinning", blikt Van Meel terug. "We hebben het maximale uit de eerste helft gehaald. Maar toch wist ik dat het nog niet klaar was, omdat we zo weinig ervaring hebben op dit niveau. En na de rust lieten we ze inderdaad nog terugkomen. Gelukkig waren de drie punten uiteindelijk toch voor ons."

