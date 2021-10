FC Meppel sterker dan De Weide in boeiend duel

Door de overwinning heeft Meppel vier punten uit twee wedstrijden. De Weide blijft, na de overwinning van vorige week, op drie punten staan.

Beter begin FC Meppel

De beginfase was voor de gasten uit Meppel. De ploeg van trainer Jarrisch Keizer speelde makkelijker, kreeg in de beginfase de beste kansen en nam na elf minuten de leiding. Uit een vrije trap van Brian van der Zweerde kopte, good-old, Jos Fidom binnen (0-1).

Het beeld van de eerste helft veranderde aanvankelijk niet. Meppel bleef de bovenliggende partij en kwam in de zevenentwintigste minuut op 0-2. Daar had het wel de hulp van De Weide verdediger Vincent Colier voor nodig die de bal ongelukkig in eigen doel werkte (0-2).

Rode kaart en strafschop

De laatste fase van de eerste helft was voor de thuisclub. Terwijl het publiek zich al had verzoend met een 0-2 ruststand sloeg De Weide toe. Een vlagsignaal voor buitenspel werd door scheidsrechter Wieringa genegeerd, waarna Salim Aouled Hadj Said de bal met zijn hand van de doellijn haalde. De Weide mocht een strafschop nemen en Aouled Hadj Said kon met rood een minuut eerder dan zijn collega's de kleedkamer opzoeken. Joost Bosma benutte de strafschop en bepaalde de ruststand op 1-2.

De tweede helft leek lang op de eerste. De gasten begonnen sterker en kwamen na ruim tien minuten spelen op 1-3. De treffer van Jeroen Westerbeek was van ongekende schoonheid. De middenvelder nam de bal met rechts aan om deze met links, in één keer, achter doelman Renzo Hemmes te schieten.

Déjà vu

Net als in de eerste helft werd de thuisclub weer sterker en werd, met nog een kwartier te spelen, beloond. Na een prima aanval over rechts schoot Milan Ronkes de 2-3 aansluitingstreffer binnen. Maar daarna kreeg FC Meppel weer een overwicht en strafte Justin Torn slecht uitverdedigen van de Hoogeveners af (2-4).

Op slag van blessuretijd bracht Nick Muysson de spanning weer terug. Dit keer ging Meppel doelman Erik Kampherbeek in de fout. De keeper kwam te ver uit zijn doel, waarna Muysson de 3-4 kon binnenschieten. FC Meppel leek een déjà vu te krijgen, vorige week gaf de ploeg een 3-1 voorsprong in blessuretijd uit handen, dit keer bleven de Meppelers in de slotminuten wel overeind.