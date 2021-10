SVBO geeft goede competitiestart uitstekend vervolg tegen Noordster

Zondag eerste klasser SVBO speelde ook de tweede wedstrijd van het seizoen op de zaterdagavond. En dat lijkt goed te bevallen. Vorige week was de ploeg van trainer Marc Hegeman al te sterk voor FVC. In Leeuwarden werd met 4-0 gewonnen. Ook vanavond kende de ploeg in Barger-Oosterveld een uitstekende start. Al na vier minuten opende Maurice Kampman de score.

SVBO voetbalde makkelijker en kreeg na 20 minuten spelen opnieuw een goede kans, maar Ronald Gerdes kon Noordster doelman Sander van Meggelen niet passeren. Ondanks een overwicht werd er voor rust niet meer gescoord.

Twee keer Gerdes

Ronald Gerdes besliste de wedstrijd tien minuten na rust. In de 54ste minuut verkeek Van Meggelen zich op een voorzet van de linker aanvaller van SVBO. De 2-0 viel via de paal binnen. Amper drie minuten later kopte Gerdes, diagonaal, de 3-0 binnen. Dit keer was Van Meggelen kansloos. Gerdes had binnen zes minuten een loepzuivere hattrick kunnen maken, maar één op één was de doelman van Noordster te sterk.

In de laatste twintig minuten bepaalden de broertjes Dylan en Davy Wessels de eindstand op 5-0. En dus heeft SVBO na twee wedstrijden zes punten, negen doelpunten voor en nog geen doelpunt tegen.