Hurry-Up boekt in Kwintsheul tweede zege op rij

Hurry-Up uit Zwartemeer is door een duidelijke uitoverwinning op het Heulse Quintus (26-33) op vijf punten in de BENE-League gekomen.

De thuisploeg uit Zuid-Holland, in de lente gepromoveerd uit de eredivisie, kon Hurry-Up tot 10-10 bijbenen. Bij rust was het verschil met Quintus al drie (13-16) in het voordeel van de oranje-zwarten.

Door wisselen

"Iedereen wist waar het vanavond om ging. Je kunt zo maar verliezen van Quintus en dat wil je niet. Ik ben blij om te zien dat de ploeg ervoor heeft willen vechten", vertelt trainer/coach Joop Fiege na de tijd.

Na de pauze kwam de tweede competitiezege op rij voor de formatie van Joop Fiege niet in gevaar. Tieners Sander Bos en Brent Riksten pikten doelpunten mee. Via 22-29 maakte rechterhoekspeler Bart Mik de laatste voor Hurry-Up. Fiege: "Waar we voor rust nog wel slordig waren, was dat in de tweede helft niet het geval. Ik heb kunnen door wisselen. Dat is na drukke weken heel fijn."

Initia Hasselt

Na vijf wedstrijden heeft Hurry-Up evenveel punten. Daarmee staan de mannen van Fiege in de middenmoot. Na een moeilijke competitiestart, nederlagen tegen LIONS en Aalsmeer, zijn de Zwartemeerders al drie competitiewedstrijden op rij niet geklopt. Volgende week komt Initia Hasselt uit België op bezoek.