Frida Kahlo: een expositie in het Drents Museum over een veelbewogen leven

Koningin Máxima opent de tentoonstelling. In de binnenstad van Assen is vooruitlopend op de opening al aandacht voor Viva la Frida!, onder andere met grote muurschilderingen. Viva la Frida! zou eigenlijk vorig najaar al te zien zijn, maar werd toen noodgedwongen uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Op de tentoonstelling komen voor het eerst twee collecties van Kahlo samen: de collectie met schilderijen en tekeningen van Museo Dolores Olmedo, en de collectie persoonlijke objecten van Museo Frida Kahlo, gevestigd in Casa Azul, waar Kahlo het grootste deel van haar leven woonde.

Veelbewogen leven

De kunstenaar kende een veelbewogen leven en dat is terug te zien in haar werk. Kahlo werd geboren in 1907 in Mexico Stad in Casa Azul, oftewel het Blauwe Huis. Op zesjarige leeftijd kreeg ze polio, waardoor haar been en voet werden misvormd. Toen Kahlo achttien was raakte ze zwaargewond bij een busongeluk. Een metalen deel van een leuning doorboorde haar lichaam. Ze overleefde het, maar zou haar hele leven pijn lijden en vele operaties ondergaan.

Het herstel na het ongeluk duurde twee jaar, een tijd die Kahlo vooral in bed doorbracht. Ze kon niet veel, maar wel schilderen. Haar moeder maakte een aantal spiegels aan haar bed vast en Kahlo begon hier aan een serie beroemde zelfportretten. Een schilderij dat herinnert aan het ongeluk is De gebroken zuil, waarin ze zich afbeeldt met een ruggengraat van metaal en spijkers in haar lichaam.

De gebroken zuil (Rechten: Drents Museum)

Grote liefde

Tijdens haar schooltijd ontmoette Kahlo de beroemde kunstenaar Diego Rivera toen hij aan een muurschildering in haar schoolgebouw werkte. Later zocht ze hem opnieuw op en vroeg zijn advies over de kansen om als kunstenaar in haar levensonderhoud te voorzien. Ze vonden elkaar niet alleen in hun idealen over de kunst, maar ook in hun politieke overtuiging voor het communisme.

Hoewel Kahlo twintig jaar jonger was, werden de twee verliefd en trouwden in 1929. Haar moeder omschreef de onwaarschijnlijke combinatie als de liefde tussen een duif (Kahlo) en een olifant (Rivera). Ondanks de vele buitenechtelijke relaties van beide partners en een korte scheiding zou hun liefde tot Kahlo's dood standhouden.

Frida Kahlo met Diego Rivera (Rechten: Museo Dolores Olmedes)

Kahlo's gezondheid ging steeds verder achteruit en ze bracht soms maanden in het ziekenhuis door. Op 13 juli 1954 stierf ze aan de complicaties van een longontsteking. De woorden 'Viva la Vida' die ze in deze periode aan één van haar laatste schilderijen toevoegde, waren als een motto voor de manier waarop Frida Kahlo in het leven stond.

Opening

Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo is voor het publiek te zien van 8 oktober tot en met 27 maart 2022. De opening op donderdag 7 oktober door koningin Máxima is te volgen op een livestream van het Drents Museum. Die is ook online en op tv te zien bij RTV Drenthe, tussen 13.15 uur en 15.00 uur.

Eerder maakte RTV Drenthe onderstaande reportage over Frida Kahlo: