Podcast HARRY #5: 'I don't care', over drank, drugs, liefde en wederopstanding

In de RTV Drenthe-podcast HARRY duikt journalist Roy van Gool in het leven van Harry Muskee. Voor de serie sprak hij met verschillende mensen die dicht bij Muskee stonden, zoals oud-bandleden Erwin Java, Hans la Faille en Hans Waterman. Maar ook oud-manager Johan Derksen komt aan bod, net als vriend Rudy Leukfeldt en Muskees vrouw Douwien Oosterhof.

Aflevering 5: I Don't Care

Deze aflevering gaat onder meer over de heroprichting van Cuby + Blizzards, halverwege de jaren '90. Johan Derksen zou die eerste jaren het management op zich nemen. Achteraf gezien was hij te veel een vriend van Muskee om zo'n band te managen, want die klus was allesbehalve makkelijk. "Ik begreep plotseling al die eerdere managers waar Harry ruzie mee had gekregen", zegt Derksen. Maar de C+B-wederopstanding wordt - ondanks alles - een groot succes. De band trekt volle zalen.

Ook op persoonlijk vlak gaat het beter met Muskee. Hij heeft zijn grote liefde gevonden in Douwien Oosterhof. Hun eerste ontmoeting is in de kroeg in Assen. "Hij was best heel verlegen", vertelt ze. Oosterhof had aanvankelijk geen idee dat de man tegenover haar Harry Muskee was. "Een vriendin zei: 'Weet je wel wie dat is? Dat is Muskee van Cuby + Blizzards!' Dus ik dacht: oh?"

Luister hieronder naar aflevering 5 van de podcast HARRY.

