ACV-trainer Fred de Boer: 'Het waren twee strafschoppen'

Maar datzelfde gold voor de gasten en dus was op basis van het spelbeeld een gelijkspel het meest logische geweest. "Maar dan moet je wel scherp zijn bij een corner", vond ACV-trainer Fred de Boer. "We wisten dat ze de corner zo zouden nemen. Ver bij de tweede paal, terugleggen naar de eerste en dan binnen koppen. We staan daar gewoon bij te kijken."

Volgens De Boer miste ACV de scherpte die het de laatste weken juist wel had en trok daarvoor zelf het boetekleed aan. "Ik ben de trainer en eindverantwoordelijk en misschien heb ik ze dan wel niet goed geprepareerd."

Bestolen?

Maar de oefenmeester meende ook recht te hebben op twee strafschoppen in de absolute slotfase. "Het waren twee overduidelijke situaties, met duwen in de rug van Justin Mulder en een handsbal. Kijk, dat de scheids daar één van mist, dat kan. Maar hij had zeker één strafschop moeten geven. Of ik vind dat we bestolen zijn? Nee, zo praat ik nooit. We hadden gewoon een goal verdiend... en die hebben we niet gekregen."