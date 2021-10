Zieke kinderen speuren naar dieren uit het Asserbos

"We hebben acht dieren geselecteerd die ook echt in het Asserbos voorkomen", vertelt medisch-pedagogisch zorgverlener Inge Rolff. "Tekeningen van die dieren zijn op verschillende plekken op de afdeling te vinden. Een aantal is van een QR-code voorzien en vormt de speurtocht."

Scout van het Asserbos

Met de mobiele telefoon in de hand kunnen kinderen onder meer op zoek naar Ed Eekhoorn, Pieter Pad en Victor Vleermuis. Rolff: "Het kind scant de QR-code bij het dier en krijgt dan alle informatie over dat dier te zien en kan filmpjes bekijken en quizjes doen."

"Wat we willen is dat kinderen zo snel mogelijk uit bed en in beweging komen. Kinderen willen dat van nature ook heel graag en op deze manier kun je ze motiveren om dat te gaan doen. Uit onderzoek weten we dat een goede fysieke toestand leidt tot een sneller herstel en daarbij is het voor kinderen gewoon heel leuk, het is ontspannend, het leidt af van het ziekzijn en het is ook nog eens leerzaam."