Op pad in de Drentse natuur: Oudemolen

Het dorp dankt zijn naam aan een watermolen uit de vijftiende eeuw die langs de rivier stond. In de rivierbodem in de buurt van de werkschuur van Staatsbosbeheer zijn sporen van de oude molen te vinden. De laatste overblijfselen van de molenstuw zijn in de zomer van 1911 opgeruimd. Naar verluidt zijn toen ook delen van het waterrad gevonden en als brandhout opgestookt.

Nieuwe molen

In het dorp staat nog steeds een molen, de korenmolen De Zwaluw uit 1837. De molen is gebouwd ter vervanging van de omgewaaide molen die op de heide achter de huidige molen stond. Die molen was op zijn beurt de vervanging van de oude watermolen.

Oudemolensche Diep

Het Oudemolensche Diep is onderdeel van de Drentsche Aa. Dit is een van de weinige bekenstelsels waarvan de loop nauwelijks door de mens is beïnvloed. Onderweg wisselt de beek regelmatig van naam, gebaseerd op het dorp waar hij langs stroomt. Voor Oudemolen heet de beek Taarloosche Diep en na Oudemolen verandert de naam in Schipborger Diep.

Boswachterspad

Kees van Son is erg te spreken over het boswachterspad langs het beekdal van het Oudemolensche Diep. De route is net zo variabel als de beek zelf die van rustig kabbelend verandert naar woest stromend. Je komt langs heide, door bos en langs het water waar libellen in de zomer over het water scheren.

"Wandelend langs het Oudemolensche Diep zie je wat de slingerende beek al duizenden jaren doet. Zijn eigen landschap vormen. Bij de buitenbocht sta je drieënhalve meter boven het water. Hier zie je hoe de beek tegen stuwwal botst, de kant uitschuurt en het stuifzand met zich meeneemt. Je beleeft zijn kracht," aldus Van Son.

Erop uit

Heb je zin gekregen om Oudemolen en omgeving te ontdekken? Treed dan in de voetsporen van boswachter Kees van Son en volg het boswachterspad Oudemolense Diep. En breng een bezoek aan de korenmolen aan de Molensteeg. Houd wel de openingsdagen- en tijden in de gaten.

