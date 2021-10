Koploper Hoogeveen weet nog steeds niet hoe verliezen voelt

De eerste kansen waren voor de thuisploeg. Nadat Joost Screever over de bal heen maaide en zodoende een grote kans miste, was het twee minuten later wel raak. Emil Bijslma zorgde met een droge knal voor de 1-0. Tien minuten later verdubbelde Noah Schuurman de score.

Be Quick kroop vervolgens uit zijn schulp en Geertjan Liewes maakte vervolgens de aansluitingstreffer. 2-1 leek ook de ruststand te zijn, maar Schuurman zorgde vlak voor de thee voor een comfortabele 3-1.

Tweede helft

Grootste kans van de tweede helft was voor Jim Veltmaat die net voorlangs schoot. Na de spectaculaire eerste helft was het voor de toeschouwers in de tweede minder genieten.

"Ik vind dat wij wel verzuimd hebben om door te drukken", aldus trainer Nico Haak. " Wel hebben we stabiel verdedigd. We hebben geen grote kansen meer weggegeven. Dat deden we vorige week tegen RKAVV wel. Dus de jongens verdienen een compliment."

Na zes wedstrijden is VV Hoogeveen de trotse koploper in de Hoofdklasse A met 18 punten. "We hebben de ambitie om met deze club een keer te promoveren. We hebben een duidelijke strijdwijze en dat hebben we tot nog toe prima uitgevoerd."